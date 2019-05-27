Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Kartal'da çöken binanın bulunduğu alanda incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kartal'da çöken binanın bulunduğu alanda incelemede bulundu

2 saat önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Bakan Kurum, Kartal'da çöken binanın bulunduğu alanda incelemede bulundu, System.String[]
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi'nde incelemede bulundu. Kurum, çöken binanın bulunduğu alandaki kentsel dönüşüm çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıkladı. Çöken apartman ve çevresindeki yıkılan riskli yapıların yerine yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:25 Kaynak: DHA
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