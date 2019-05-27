Bakan Kurum, Kartal'da çöken binanın bulunduğu alanda incelemede bulundu
2 saat önce
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi'nde incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:25 Kaynak: DHA
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi'nde incelemede bulundu. Kurum, çöken binanın bulunduğu alandaki kentsel dönüşüm çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıkladı. Çöken apartman ve çevresindeki yıkılan riskli yapıların yerine yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi.
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