Bakan Kurum, Kartal'da Çöken Binanın Enkazından İncelemelerde Bulundu - İstanbul
1 saat önce
- Kartal'da çöken binanın enkazı Bakan Kurum'un enkaz alanında incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binanın enkazından incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:51 Kaynak: AA
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