Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Kartal'da Çöken Binanın Enkazından İncelemelerde Bulundu - İstanbul

Bakan Kurum, Kartal'da Çöken Binanın Enkazından İncelemelerde Bulundu - İstanbul

1 saat önce

- Kartal'da çöken binanın enkazı Bakan Kurum'un enkaz alanında incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binanın enkazından incelemelerde bulundu.

- Kartal'da çöken binanın enkazı
Bakan Kurum'un enkaz alanında incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binanın enkazından incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:51 Kaynak: AA

Murat Kurum, Kartal, Güncel
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