Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Kastamonu'daki hayat ve şehir standardını çok daha yukarılara çekmek istiyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Kurum: "Kastamonu'daki hayat ve şehir standardını çok daha yukarılara çekmek istiyoruz"

1 saat önce

- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.

- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.
Bakan Kurum: Kastamonu'daki hayat ve şehir standardını çok daha yukarılara çekmek istiyoruz
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:54 Kaynak: AA
Murat Kurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, İmamoğlu ile yapacakları ortak yayın için hangi sunucuyu tercih ettiğini açıkladı! Rus şirketi Rostec'ten S-400 açıklaması: Teslimat 2 ay içerisinde başlayacak Lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından tekme tokat dövüldü! Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 23:14:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Kastamonu'daki hayat ve şehir standardını çok daha yukarılara çekmek istiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]