Bakan Kurum: "Kastamonu'daki hayat ve şehir standardını çok daha yukarılara çekmek istiyoruz"
1 saat önce
- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:54 Kaynak: AA
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