Üye Girişi
Bakan Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması

15.08.2021 00:20
Bakan Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Bozkurt) Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız başlatacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Bozkurt) Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız başlatacak." dedi.

Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AFAD Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Kurum, Kastamonu, Bartın ve Sinop'a geçmiş olsun dileklerini ileterek hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm kurum ve kuruluşları, bakanları, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle olayın olduğu andan itibaren afet bölgelerinde olduğunu söyleyen Bakan kurum, şöyle devam etti:

"Şunu söylemek isterim ki son 19-20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde nerede bir sel, heyelan, deprem, yangın, afet olduysa biz hep oradaydık ve vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ruhu içerisinde hareket ettik. Kimseyi ayrıştırmadık, kimseyi ötekileştirmedik. O afeti yaşayan sanki bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, evladımız gibi hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde şunu gördük, 'Nerede bu devlet, milletvekilleri, bakanlar, niye benim işim yapılmıyor? denildiğini duymadık. Sayın İçişleri Bakanı'mız da ifade etti, bir an önce yaralarımızı sarmanın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin, yapılacak işleri yapmanın içerisinde olduk. İşte depremlerde konuklarımız bitti, teslim ettik. 15 gün önce Antalya'da, Muğla'mızda yangın afeti yaşadık. O zaman, 'Bir ay içerisinde konutlarımızı, ahırlarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızın kısa bir süre içerisinde yaralarını saracağız.' demiştik."

"Hızlı hareket etmek zorundayız"

Yangında hasar gören yapıların yaklaşık yarısının ihalesinin yapıldığını, yer tespitlerini de gelecek hafta itibarıyla yapacaklarını belirten Kurum, "Bir ay bile olmadan başlıyor olacağız, inşallah söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde de yapıları yapacağız. Evet o afetlerde ne yaptıysak bugün Kastamonu'da, Sinop'umuzda, Bartın'ımızda aynı anlayışla çalışacağız. Gerçekten burada büyük bir afet var, vatandaşlarımız, esnaflarımızın mağdur oldular. Acılarını paylaşmak için hızlı hareket etmek zorundayız. Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız başlatacak." ifadelerini kullandı.

Atılacak adımların Bozkurt'a yakışır bir şekilde olması için çalıştıklarını dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Afetin ekranlara belki en çok yansıyan sokağının başındayız. TOKİ Başkanlığımız 1 hafta sonra inşallah bu cephelerin takılmasını başlatacak ve burayı Bozkurt'a yakışacak şekliyle cephesiyle, aydınlatmasıyla ve altyapısıyla her türlü sürecini inşallah götürüyor olacağız. Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var. Tüm afet bölgeleri için söylüyorum Sinop, Bartın ve Kastamonu'da. Afet sebebiyle zarar gören, evleri yıkılan vatandaşlarımızın afet konutlarını Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız yine bir ay içerisinde başlatacak ve en geç 1 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi İnşallah yapımlarını gerçekleştiriyor olacağız.

Tarım Bakanı'mız burada değil, derelerle ilgili yapılması gerekenler, gerek kesitlerin büyütülmesi gerek yapısal iyileştirmeler. Tabii 500 yıllık yağışlar hesaplanarak bu süreçler yürütülüyor. Bunları da Tarım ve Orman Bakanlığımız, burada bakan yardımcılarımız, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz çalışıyorlar. Bunlara ilişkin de atılması gereken adımları atıyor olacağız."

"Bir mahalle için de su deposuna iletim hattından su vermeye yarın başlayacağız"

İller Bankası Genel Müdürlüğünce altyapı hasar çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Kurum, "Artık arızaları gidermeye çalışıyoruz ve bu çerçevede de Sinop Ayancık'ta da İller Bankasının tamiratlarıyla su vermeye başladık. Kastamonu Bozkurt, en çok etkilenen ilçemiz, burada da 5 mahallemiz var, 4 mahalleye su verdik, bir mahalle içinde su deposuna ki merkez mahallemiz, su deposuna ana hattan iletim hattından su vermeye inşallah yarın itibarıyla başlıyoruz." diye konuştu.

Tüm hasarları hızlı bir şekilde gidereceklerini belirten Bakan Kurum, "İnşallah Yeni Bozkurt'umuzu İhya edecek, inşa edecek adımları da hep birlikte atacağız ve bu işler programlamadan, başlamadan da inşallah vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Daha önceki depremlerde, sellerde, heyelanlarda olduğu gibi. Ben tekrar tüm Türkiye'mize ve illerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kastamonu Bozkurt, Kastamonu, Bozkurt, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesindeki son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var 23:11 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesindeki son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı 22:27 Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Afganistan'da 2 şehir merkezi daha Taliban kontrolüne geçti, Mareşal Raşid Dostum ülkeden kaçtı 21:19 Afganistan'da 2 şehir merkezi daha Taliban kontrolüne geçti, Mareşal Raşid Dostum ülkeden kaçtı
Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti 21:09 Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı 19:54 Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı 18:13 ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı 15:35 Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu 14:54 Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu

Son Dakika Haberleri
17:54 Fenerbahçe'nin yeni ismi Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
17:11 Damatlık ve gelinlik yerine Galatasaray forması giydiler
16:57 "Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü
16:52 Üst geçidi kullanmadığı için Cuma namazına giderken hayatını kaybetti!
16:46 Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı! Değeri 1 milyon Arjantin pesosu (10 bin dolar)
16:44 Kahramanmaraş'ta düşen uçak alev alev yandı! Görüntüler helikopter kamerasında
16:33 Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore gündeminde!
16:17 Bergen'i kimin canlandıracağı sonunda belli oldu! Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu
16:16 Manchester United beğeni topladı! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı         
00:01
Uçak kazasında kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş Uçak kazasında kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş         
22:30
Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm         
22:14
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi         
21:10
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro         
18:54
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü         
15:31
Arife öğretmeni öldüren katil zanlısı cezaevinde felç geçirdi Arife öğretmeni öldüren katil zanlısı cezaevinde felç geçirdi         
14:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu         
12:19
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 06:40:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement