Bakan Kurum - Kastamonu'ya Yapılacak Projeler
7 dakika önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valiliğe gelişi Detaylar Murat Kurum'un konuşması KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret etti.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valiliğe gelişi
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Murat Kurum'un konuşması KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret etti.(1)
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:08 Kaynak: AA
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