Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum - Kastamonu'ya Yapılacak Projeler

Bakan Kurum - Kastamonu'ya Yapılacak Projeler

7 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valiliğe gelişi Detaylar Murat Kurum'un konuşması KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret etti.

Bakan Kurum - Kastamonu'ya Yapılacak Projeler, System.String[]
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valiliğe gelişi
Detaylar
Murat Kurum'un konuşması KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret etti.(1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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