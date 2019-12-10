Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile görüştü

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile görüştü, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie ile bir araya geldi.

Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında Katar Belediye ve Çevre Bakanı Al Subaie'yi, Türkiye standında ağırlayarak bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmede, Türkiye ve Katar arasında çevre ve şehircilik alanında ikili ve bölgesel ekonomik iş birliği ve bunları geliştirmeye yönelik konular ele alındı.

Bakanlar ayrıca ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonunda Kurum, mevkidaşına hediye takdimin etti.

Abdullah bin Abdulaziz, Murat Kurum, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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