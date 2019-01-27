Bakan Kurum Kayıp Buse'nin Arandığı Noktada
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Kemer ilçesinde aracıyla sel sularına kapılarak kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arandığı noktada inlemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Antalya
'nın Kemer
ilçesinde aracıyla sel sularına kapılarak kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arandığı noktada inlemelerde bulundu. Kemer ilçesinde 4 gün önce hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor. Kemer Sanayi Sitesi önünden başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando
Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibi, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri katılıyor. 20 kişiden oluşan tim yaklaşık 150 metre genişliğindeki Ağva
Deresi'nde çalışmalarını sürdürürken, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum sabah saatlerinde Buse'yi arama çalışmalarının devam ettiği bölgeye geldi. 4. güne giren arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, Buse'nin babası Ahmet Acar
ile de görüştü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:16 Kaynak: İHA
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