Bakan Kurum: Kendi genel başkanlarıyla bile söylemlerinde terse düşüyorlar - Son Dakika
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Bakan Kurum: Kendi genel başkanlarıyla bile söylemlerinde terse düşüyorlar

17.05.2022 12:58
Bakan Kurum: Kendi genel başkanlarıyla bile söylemlerinde terse düşüyorlar

Bakan Kurum: Kendi genel başkanlarıyla bile söylemlerinde terse düşüyorlarÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li isimlerin Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine yönelik eleştirilerine yönelik, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, buraya bir kültür ve...

Bakan Kurum: Kendi genel başkanlarıyla bile söylemlerinde terse düşüyorlar

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li isimlerin Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine yönelik eleştirilerine yönelik, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, buraya bir kültür ve doğa projesi yapacağını kendisi açıklamıştı. Kendi genel başkanlarıyla bile söylemlerinde terse düşüyorlar. Burada mesele, çevre meselesi değil" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak Millet Bahçesi projesine ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, 8,5 milyon metrekarelik alanın 1953 yılında uluslararası hava trafiğine açıldığını anımsatarak, " İstanbul'umuza hizmet vermiş bir havalimanımız. Yaşanan trafik problemi, hava kirliliği, gürültü kirliliğinden sebep ki bu noktada Küçükçekmece, Bağcılar, Florya bölgesinde milyonlarca vatandaşımız yaşıyor. Bu havalimanı bölgesinde oluşan hava kirliliğinden dolayı, gürültü kirliğinden dolayı, yine buradaki ses, egzoz emisyonlarından dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Büyük Türkiye', 'Büyük İstanbul' vizyonu çerçevesinde İstanbul Havalimanımız yapıldı. Bugün baktığımızda gerek uçuş sayısı, gerek sefer sayısı, gerek burada verilen hizmetin kalitesi bağlamında dünyanın ve Avrupa'nın sayılı havalimanlarından biri haline geldi. Burası da Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaşmış olduğu ki; o dönemde bütün milletimizin coşkuyla karşıladığı, 'Burayı imara açmayacak mısınız? Burayı herhangi bir konut alanına, ticaret alanına dönüştürmeyecek misiniz?' gibi üstüne basa basa yapılan sorulara rağmen Cumhurbaşkanımız buranın bir pistinin acil durumlar için kullanılması, yine buradaki yapmış olduğumuz hastaneye hizmet verilmesi, afet zamanlarında vatandaşımıza hizmet verecek sivil uçuşlara açık olacak şekilde bir pistini bırakıyoruz ve İstanbul'umuza toplamda 5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağımızı milletimizle paylaştı, müjdeledi" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki örneklerine bakıldığında gelişmiş tüm ülkelerde şehrin içinde kalmış havalimanlarına rastlanmadığını aktaran Kurum, "2018 yılında Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasıyla birlikte veriler yüzde 30- 40 buradaki trafik yoğunluğunun azaltıldığını söylüyor. Yine karbondioksit emisyonuna baktığınızda 1 milyon ton karbondioksit emisyonu varken şu an 75 bin tona düşmüş. Yani yüzde 10'un da altına düşmüş durumda. Mesele çevre, doğa meselesi değil. Herhangi bir meseleye dayanmaksızın iftira attıklarını, itiraz ettiklerini görüyoruz. Mesele AK Parti'nin yaptığı proje olunca bu eleştirilere maruz kalıyoruz. Kendi belediyelerinde yaşanan çevre katliamlarına, yine kesilen ağaçlara yine sahillerdeki doğa alanlarındaki, özel çevre koruma alanlarındaki, doğal sit alanlarındaki kaçak yapılara seslerini çıkarmazlar" diye konuştu.'KILIÇDAROĞLU BURAYA KÜLTÜR VE DOĞA PROJESİ YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI'Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Kurum, şöyle devam etti: "Bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor, bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir. Bunlar aynı sesle, koroyla muhalefet yapmak üzerine eleştiri yapıyor. Aslında kendi içinde bu projemizi felaket, israf ve rezalet olarak değerlendirerek etrafına maskeli çevrecileri, sözde doğaseverleri yanlarına alarak mesnetsizce bizim projelerimizi eleştirmeye çalışıyorlar. Kendi projelerindeki yaşanan problemleri de görmüyorlar ve 3 maymunu açıkçası oynuyorlar. Bizim açıklamalarımızı bir kenara bırakalım. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, buraya bir kültür ve doğa projesi yapacağını kendisi açıklamıştı. Kendi genel başkanlarıyla bile söylemlerinde terse düşüyorlar. Burada mesele çevre meselesi değil. Dün Gezi Parkı'nda mesele nasıl çevre meselesi, doğa meselesi değilse, orada sözde kesilen ağaçlara karşı bir tepki varsa burada milyonlarca ağacın kesilmesine bu insanlar, bu muhalefet nasıl tepki gösteriyor biz anlamış değiliz. Burada meselenin başka bir mesele olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Atatürk istismarı yapanlara buradaki millet bahçelerini gezmelerini tavsiye ediyoruz. Atatürk'ün bize emanet ettiği tüm eserler burada. Bunlar korunuyor."'KONUT VE TİCARETE AÇMAKSIZIN VATANDAŞLARA AÇACAĞIZ'

Bakan Kurum, millet bahçesinin 16 milyon İstanbullunun hizmetine açılacağını söyleyerek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza da en güzel şekilde aktaracağız. Halk burada, çocuklarımız, dedelerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz burada. Biz 16 milyon İstanbullu kardeşlerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak. Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmaksızın vatandaşlara açacağız. Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın geleceği merkez haline gelecek. Burada müzelerimiz, spor salonlarımız olacak. İstanbul bir deprem merkezi, olası bir afette burası toplanma merkezi olacak. Burada şölenler düzenleyeceğiz, konserler düzenleyeceğiz. Burada insanların nefes alacağı projelerimizi tasarladık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında vatandaşlarımıza armağan edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü dökümü:

- Bakan Kurum'un açıklaması

- Genel ve detay

Haber:  Nursima ÖZONUR/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, İklim Değişikliği, Güncel, Son Dakika

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