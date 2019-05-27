Bakan Kurum, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projelerinde yapılacak düzenlemeyle birlikte vatandaşa veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkı getirileceğini belirterek, "Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış ancak müteahhit edinimini yerine...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projelerinde yapılacak düzenlemeyle birlikte vatandaşa veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkı getirileceğini belirterek, "Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış ancak müteahhit edinimini yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkını getireceğiz. Biz İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde kentsel dönüşümü, hızlı, kararlı bir şekilde yapmak istiyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanının da bulunduğu bölgede yapılan kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaatları devam eden binaları gezen Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanının çökmesi sonucu 21 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 15 vatandaşın da enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını hatırlattı.

O gün itibarıyla 10 riskli olduğunu tespit ettiklerini aktaran Kurum, yaklaşık 158 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Kurum, 6 Şubat'tan 48 gün sonra da projeleri yatay mimariye uygun bir şekilde zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek şekilde yaptıklarını ve ihaleleri gerçekleştirdiklerini, bugün de bu inşaatları gezdiklerini kaydetti.



Kaba inşaatların bitme aşamasına geldiğini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Yüklenicimiz 10. aya kadar teslimini yapabileceğini ifade ediyor. Biz en geç yıl sonuna kadar burada vatandaşlarımıza, sağlam, güvenli, iskanı olan, ruhsatı olan binalarına inşallah yerleştirmiş olacağız. Bu anlamda Kartal Orhantepe Mahallesi bizim için çok önem arz ediyor. Burada kendiliğinden yıkılan bir bina ve etrafındaki binaların dönüşümünü hızlı bir şekilde yaptık ve vatandaşlarımızı da mağdur etmeyecek şekilde onların ilk günden itibaren yanında olmak suretiyle bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Hem taşınma yardımı, hem eşya yardımı, hem kira yardımı olmak suretiyle onların yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz."

Bakan Kurum, konutları da yıl sonuna kadar bitirip, vatandaşların bu bölgede sağlam güvenli konutlarda oturmalarına imkan vermiş olacaklarını dile getirdi.

Konutları gezdiklerini, bittiği zaman hem değer anlamında hem de metrekare anlamında burada oldukça kullanışlı daireler olacağını belirten Kurum, eski dairelere oranla vatandaşın şanslı olduğunu söyledi.

"Bu sorun ülkemizin çok ciddi bir sorunu"

Kurum, bunun dışında kartal Orhantepe Mahallesi'nde çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Tüm şehrimizde biliyorsunuz 19 Mayıs'ta süresi dolan bir genelge kapsamında belediyelerimize riskli alanların belirlenmesi ve bunların bize bildirilmesi talimatını vermiştik. Süremiz doldu. Yakın bir zamanda da İstanbul'umuzun geneline ilişkin eylem planımızı açıklayacağız ki eylem planını içerisinde 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek bir acil eylem planını da biz bakanlık olarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapıyor olacağız. Aynı sosyal konutta olduğu gibi 50 bin konutu da aynı anda başlamak suretiyle bu yaraya merhem sürmüş olacağız. Açıkçası bu sorun ülkemizin çok ciddi bir sorunu."

Bu olayın bir benzerinin de Kağıthane'de yaşandığına dikkati çeken Kurum, dün de oraya gittiklerini, Kağıthane'deki 43 bin metrekarelik alanda da yaklaşık 900 konutluk projenin başlangıcını verdiklerini ve yıl sonuna kadar bu projelerin de temelini atacaklarını söyledi.

Bakan Murat Kurum, bunun dışında Üsküdar'da, Esenler'de, Gaziosmanpaşa'da da çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Gaziosmanpaşa'da yıl sonuna kadar 4 bin 400 konutun ihalesini yapacaklarını ve fiilen 4 bin 400 hak sahibi vatandaşın mağduriyetini engellemiş olacaklarını kaydetti.

Aynı şekilde Esenler'de 60 bin konutluk çok örnek bir proje yürüttüklerini vurgulayan Kurum, bu proje çerçevesinde herkesin örnek göstereceği yatay mimari esaslı, az katlı, sosyalleşmeyi ve içinde sosyal donatıları barındıran bir proje olacağını anlattı.

Kurum, bu projenin içinde Millet Bahçeleri olacağını kaydederek, "2 alana böldük o orayı. Kuzeyindeki alanda 1 milyon 700 bin metrekare bir Millet Bahçesi yapıyor olacağız. Tüm bunları yaptığımızda Esenler'de ürettiğimiz konutlarda Güney'deki Esenler bölgesine, kuzeydekini de 8 milyon metrekarelik alandaki yaklaşık 30 bin konutu da bölge belediyelerimizle rezerv konut olarak kullanılması suretiyle bu dönüşümü hızlı bir şekilde yapıyor olacağız." diye konuştu.

"Tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız"

Bunun dışında Fikirtepe'ye de gideceğini kaydeden Kurum, Fikirtepe'de de kentsel dönüşümdeki vatandaşların sorunlarını, problemlerini dinleyeceklerini, onların da sorunlarına, problemlerine çözüm olacak önerilerini istişare ederek, sunacaklarını söyledi.

Kurum, kentsel dönüşümle alakalı başka düzenlemelerin de söz konusu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Az önce bir vatandaşımız müteahhitten kaynaklı kentsel dönüşüm sürecinin yavaş gittiğinden serzenişte bulundu. Buna ilişkin de kentsel dönüşüm projelerinde yapılacak düzenlemeyle birlikte vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış ancak müteahhit edinimini yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkını getireceğiz. Biz İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde kentsel dönüşümü, hızlı, kararlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Bu noktada burada yaptığımız gibi 48 gün sonra sahaya gidip uygulamayı yapıyoruz ve inşallah yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

"Yetişebilirse seçimden önce düzenlemenin yapılmasını öngörüyoruz"

Düzenlemenin ne zaman çıkacağına ilişkin sorulan soruya da Kurum, "Biz bu çalışmayı yaptık. Cumhurbaşkanlığımız ile bu çalışmanın ayrıntılarını görüştük, istişare ettik ve partimize, Meclisimize bu çalışmayı gönderdik. Yetişebilirse seçimden önce, yetişemezse seçimden hemen sonra kanuni düzenlemenin yapılmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Bu düzenlemenin içeriğine ilişkin bilgi de veren Kurum, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız iyi niyet çerçevesinde yüklenicilerle sözleşme imzalıyorlar. Bu sözleşme çerçevesinde hem vatandaşımızın hem yüklenicilerin bir taahhütleri söz konusu. Burada vatandaşımız veya müteahhit tarafında taahhüdüne uymayan tarafla alakalı süreçte tespitlerini bakanlığımızca yapılması kaydıyla, oradaki hakemliği bakanlık olarak biz yürüteceğiz, kentsel dönüşüm sözleşmesinde hak sahibinden veya müteahhitten kaynaklanan bir sorun varsa, bu sorunu tespit ederek, ilgililerine ihtar çekmek suretiyle belli bir süre vereceğiz. Bu süre içerisinde söz konusu durum ortadan kalkmamışsa eğer, biz bakanlık olarak resen orada olaya müdahil edeceğiz. Sözleşmenin feshine kadar bu süreci yürüteceğiz. Akabinde de vatandaşımızın mağdur olmaması için ister kendi yapsın isterse yine kat karşılığı bir müteahhitle anlaşsın, keza aynı şekilde müteahhit tarafından vatandaşımızdan kaynaklı bir sorun varsa da oraya da müdahil olmak suretiyle kentsel dönüşümdeki bu sorunları aşmak istiyoruz."

Bakan Murat Kurum, yine müteahhitten kaynaklı bir finansal problem varsa, bu sorunların da kentsel dönüşüm projesine yansımaması için de düzenlemeleri öngördüklerini ifade ederek, "Biz kentsel dönüşüm projelerinde bu işlerin hızlı gitmesi adına yapılması gereken her türlü düzenlemeyi, hükümet olarak, Bakanlık olarak yapmaya gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Kurum, konuşmasının ardından vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili sorunlarını dinledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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