Bakan Kurum: "Kentsel Dönüşüm Bizim İçin Çok Büyük Önem Arz Ediyor"
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın seçim bürosunun açılışı Halay çeken gençlerden detaylar Seçim bürosunun açılışının yapılması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşması VAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Büyükşehir Belediye...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva
'nın seçim bürosunun açılışı
Halay çeken gençlerden detaylar
Seçim bürosunun açılışının yapılması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
konuşması
VAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, burada vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:41 Kaynak: AA
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