Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Kentsel Dönüşüm Bizim İçin Çok Büyük Önem Arz Ediyor"

Bakan Kurum: "Kentsel Dönüşüm Bizim İçin Çok Büyük Önem Arz Ediyor"

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın seçim bürosunun açılışı Halay çeken gençlerden detaylar Seçim bürosunun açılışının yapılması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşması VAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Büyükşehir Belediye...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın seçim bürosunun açılışı
Halay çeken gençlerden detaylar
Seçim bürosunun açılışının yapılması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşması
VAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, burada vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:41 Kaynak: AA

AK Parti, Necdet Takva, Murat Kurum, Güncel
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