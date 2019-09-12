Bakan Kurum, 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız. Acil öncelikli 1.5 milyon konutun dönüşümü 5 yıl içinde sağlanacak. 30-50 bin konutu her yıl bakanlık olarak dönüştüreceğiz." dedi.