Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı
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Bakan Kurum, 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı

44 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık.

Bakan Kurum, 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız. Acil öncelikli 1.5 milyon konutun dönüşümü 5 yıl içinde sağlanacak. 30-50 bin konutu her yıl bakanlık olarak dönüştüreceğiz." dedi.

Murat Kurum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:35 
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