Bakan Kurum: "Kentsel Dönüşümde Her Yıl 300 Bin Adet Konuta Ulaşmayı Hedefliyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde her yıl 300 bin adet konuta ulaşmayı hedefliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde her yıl 300 bin adet konuta ulaşmayı hedefliyoruz. Dönüşümde vatandaşlarımız rızası çerçevesinde yatay mimari esaslı olacak. Kartal'da 21 vatandaşımızı kaybettik. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması adına bugünde oranın temelini atıyoruz" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmece esnafını ziyaret etti.



Alışveriş yapan vatandaşlara "bez torba" hediye eden Bakan Kurum, kendini takip eden basın mensuplarına ise "halka tatlı" ikram etti. Daha sonra Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Odasını geçen Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada geçtiğimiz aylarda yaşanan Kartal faciasını tekrar yaşamamak adına kentsel dönüşüme verdikleri önemi yineledi. Kurum, Türkiye'de 6.7 milyon konutun kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini kaydeden Bakan Kurum, Büyükçekmece'deki alt gelirli, orta gelirli ve emekli vatandaşlarımız için konut projelerimizi hayata geçireceklerinin aktardı.



"Kentsel dönüşüm bizim önceliğimiz"



Türkiye'de 6.7 milyon kentsel dönüşüm yapılması gereken binanın olduğunu söyleyen Kurum, "İlk etapta 5 yıl içerisinde bir buçuk milyon konut geri dönüştürmeyi planlıyoruz. Her yıl 300 bin adet konuta ulaşmayı hedefliyoruz. Dönüşümde vatandaşlarımız rızası çerçevesinde yatay mimari esaslı olacak. Bu konut projelerinin yüzde 15'i bakanlığımız ve toplu konut idaresinin gerçekleştirecek. Kalanı da İller Bankasını desteğiyle yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Kartal'da 21 vatandaşımızı kaybettik. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması adına bugünde oranın temelini atıyoruz. Vatandaşlarımızın deprem riskini azaltmak adına o bölgeye komple kentsel dönüşüm sağlayacağız" diye konuştu.



Şehirlerde çarpık sanayileşmenin birçok örneklerini gördüklerini kaydeden Bakan Kurum, "Büyükçekmece'de bunun birçok örneği var. Şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin de şehrin dışına çıkartarak dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve sanayi sitesi esnafına destek olmak amacıyla TOKİ yapsın veya İller Bankasından ödenek almak suretiyle alınan krediyle sizler yapabilirsiniz. Şehri daha iyi şartlarda içinde yeşil alanlar ve millet parkların ve sosyal alanların olduğu yeni şehirleşme anlayışıyla planlamak istiyoruz bu noktada Büyükçekmece'de başkanımızın dediği gibi Büyükçekmece'de büyük bir sanayi istemiyoruz. Mevcut sanayileri de daha iyi ortamlarda hizmet verebilmeleri için yenilenmeleri gerekiyor. Bu noktada biz, sanayicimizin esnafımızın ve Büyükçekmece'nin yanındayız. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir'de sosyal konuk projelerini gerçekleştiriyoruz. Mevlüt Uysal Başkanım bize Büyükçekmece'de düşük gelirli aileler için sosyal konut ihtiyacının olduğunu bize söyledi. Burada TOKİ'nin 5 yüz dönüm arazisi var. Büyükçekmece'de ki alt gelirli, orta gelirli ve emekli vatandaşlarımız için konut projelerimizi hayata geçireceğiz. 81 ilimize yaptığımız Millet Bahçeleri projelerimizden bir tanesinde Büyükçekmece'ye yapmak istiyoruz. Büyükçekmece'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıracağız. Mevlüt Başkanımızın ve Hazinemizin tespit ettiği alanlar var özellikle en uzun sahile sahip olduğunuz halde potansiyeline uygun halkın kullanamadığı sahile millet bahçesi yaparak sahilin tamamını halka açacağız" diye konuştu.



"Büyükçekmece en büyük sorunlarından biri alt yapı eksikliği"



AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ise yaptığı açıklamada Büyükçekmece'nin her mahallesinde alt yapı eksikliği olduğunu söyleyerek, "Büyükçekmece'nin en büyük sorunlarında biri de altyapı hizmetlerinin eksikliği. Bugün Bakanımızla esnafı ziyaret ettiğimizde onların da en büyük şikayetlerinden biri koku ve yağmur yağdığında su baskınlarının olmasına dairdi. Büyükçekmece'de bize görev verilirse ilk yapacağımız işlerden biri altyapı hizmetlerini yapmak, yağmur suyu ile kanalizasyonu birbirinden ayırmak. Bakanımızın da desteğiyle inşallah bu sorunu hızlı bir şekilde çözeceğiz. Büyükçekmece bu kadar güzel bir yerken yeni bir sanayi alanının açılmasını doğru bulmuyorum. Ama var olan hafif sanayinin de problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Oda başkanımızla birlikte yeni bir yer temini yapıp hafif sanayiyi oraya taşımayı düşünüyoruz. Büyükçekmece'de ilçe belediyesi olarak arsa üretip dar gelirli insanlara ev yapma konusunda Sayın Bakanımızla birlikte çalışma yürüteceğiz" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kırmızı Işıkta İnsanlar Geçerken Bekleyen Köpek Sosyal Medyayı Salladı

Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı

Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar

Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi