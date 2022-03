Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her afete dirençli hale getiriyoruz (2) - Son Dakika

'İLLER BANKASI, 100 MİLYAR LİRALIK YATIRIMI KAZANDIRDI'

İller Bankası Olağan Genel Kurulu, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'deki Kartepe Zirvesi'nden genel kurula videokonferansla bağlanıp konuşma yaptı. Bakan Kurum, Türkiye'nin en köklü ve istikrarlı kurumlarından biri olduğunu söylediği İller Bankası'nın, son 19 yılda 100 binin üzerinde projeyi tamamladığını belirterek, "Bu çerçevede 100 milyar liralık yatırımı da ülkemizde kazandırmıştır. Belediyelerimizin 2 bine yakın projesine 7,5 milyar lira destek çıkmış ve bine yakın dev projeyi sadece geçen yıl içerisinde tamamlamıştır. Bankamız bugün yatırım bedeli milyarları aşan 150'ye yakın projeyi 81 ilimizin tamamında sahada, canla başla sürdürmektedir" dedi.

'BELEDİYELERİMİZ YENİ DÖNEME GİRDİ'Türkiye'nin altyapı, üstyapı ve fiziki kalkınma noktasında tarihi hamleler yapıp yükseliş dönemine geçtiğini belirten Kurum, "Tabi bu süreçte belediyecilikle yeni bakış açılarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ülkemizde yerel yönetimlerin hizmet alanları, iş çeşitliliği, muazzam şekilde artmıştır. Belediyeler artık sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar değildir. Bunların yanında insanımıza dokunan her alanda hizmet eder hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gelişmekte olan bu model çok daha ileri düzeye çıkmıştır. Belediyelerimiz iklim değişikliğinde yepyeni döneme girmiştir" diye konuştu.'HEDEFLERE EN HIZLI ŞEKİLDE ULAŞACAĞIZ'Bakan Kurum, bisiklet ve paylaşımlı mikromobilite sistemlerinin sayısını ve çeşidini her geçen gün artıracaklarını ve 81 ile yaygınlaştıracaklarını belirtti. Yerelde hem yapay zeka, metaverse, dijital dönüşüm hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumunu, çeşidini artırmak zorunda olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Saydığım tüm bu hedefleri, yatırımları, projeleri finansal açıdan da sonuna kadar destekleyeceğiz. Bankamızın maddi imkanları çerçevesinde, gerek Hazine Maliye Bakanlığı'mızda yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde gerekse uluslararası fonlardan elde ettiğimiz finansal desteklerle bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şehirde tarımsal üretimi olabildiğince destekleyeceğiz, vatandaşımızın yerelde üretilen gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak zorundayız ve bu çalışmalarımızı arttıracağız. Biz bu hedeflere en hızlı şekilde ulaşacağız, ulaşmamız gerekiyor. Çünkü milletimizin buna ihtiyacı var. Biz milletimize sevdalıyız, milletimize aşığız ve her biri nice fedakarlıklarla kurulmuş bu kadim şehirlere karşı borcumuz var ve hem yeni dönemde de kendi medeniyet birikimimize uygun şehircilik anlayışının 81 ilimize hakim olması için her türlü çabayı göstereceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak İller Bankası Genel Müdürlüğü'müzle belediyelerimizin yanında en güçlü şekilde olmayı yine sürdürmeye devam edeceğiz." Buğra OLAÇ- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA,