Bakan Kurum: Keskin'deki içme suyu problemini tamamen çözeceğiz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Kırıkkale 'nin Keskin ilçesinde yaşanan içme suyu probleminin tamamen çözüleceğini söyledi. Konuyu bizzat takip edeceğini aktaran Kurum, " İller Bankası ekibimiz, tespit yapacak ve projeyi tamamlayacak. Projeye dair kredi, tahsis, hibe ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda gönlünüz rahat olsun, her aşamasını Ankara 'dan bizzat takip edeceğim" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kısıtlı seçmenlerin oy kullanması nedeniyle belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilen Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde temaslarda bulundu. İlçe esnafını ziyaret eden Bakan Kurum'a, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile AK parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can eşlik etti. Kurum, ziyaretin ardından Cumhuriyet Meydanı 'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlara seslendi. Hiçbir makamın milletin sevgisinden daha yüce olmadığını belirten Kurum, yetki ve imkanlarını milletin emaneti olarak gördüklerini söyledi.'ÇANTEPE'Yİ MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ'Kurum, Keskinliler için müjdeli haberleri olduğunu belirterek, "Keskin ilçemizin Bozkurt Mahallesi'nde Çantepe olarak bilinen mevkide, yüz ölçümü 27 bin metrekare olan alanı millet bahçesi yapıyoruz. Projeyi ve uygulamayı Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle gerçekleştireceğiz. Çocuk, genç, yaşlı yediden yetmişe tüm kardeşlerimizin gezeceği, keyifli vakit geçireceği millet bahçemiz, hayırlı olsun. Biliyorsunuz Keskin'de TOKİ eliyle 1'inci ve 2'inci etap konutlarımızı yaptık ve hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Uygun yer ve yeterli talep olması halinde yeni konut projeleri üretebiliriz. Bu konuda belediyemizle birlikte istişare halinde hareket ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.'ANKARA'DAN BİZZAT TAKİP EDECEĞİM'İlçede yaşanan içme suyu probleminin tamamen çözüleceğini kaydeden Kurum, "Tabi buraya daha önce proje yapmışız, ancak halen bazı nedenlerden dolayı su kesilmesi problemi yaşıyoruz. Hızlı bir şekilde su talebinizi karşılayacak yeni bir projeyle bu sorunu tamamen çözeceğiz. Daha önce Belediyemiz bizden hibe boru talebinde bulunmuştu, bu karşılanmıştır. Şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. İller Bankası ekibimiz de burada, tespit yapacak ve projeyi tamamlayacak. Projeye dair kredi, tahsis, hibe ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda gönlünüz rahat olsun, her aşamasını Ankara'dan bizzat takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

