Son Dakika Haberleri: BAKAN KURUM : KİMSENİN ELİNDEN OLMAYAN BİR YETKİSİNİ ALMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR (1)
Son Dakika Güncel BAKAN KURUM : KİMSENİN ELİNDEN OLMAYAN BİR YETKİSİNİ ALMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR (1)

BAKAN KURUM : KİMSENİN ELİNDEN OLMAYAN BİR YETKİSİNİ ALMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR (1)

7 saat önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisi tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BAKAN KURUM : KİMSENİN ELİNDEN OLMAYAN BİR YETKİSİNİ ALMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR (1), System.String[]

İstanbul DHA - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisi tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir" dedi.

Bakan Kurum, "Boğaziçi'nde imar planı yapma yetkisi büyükşehir belediyesinde değil, koordinasyon kurulundadır. İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın açıklamaları


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:47 Kaynak: DHA
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