Bakan Kurum: "Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmalarını yapıyorlar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmalarını yapıyorlar' - Son Dakika

Bakan Kurum: "Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmalarını yapıyorlar"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Soru soran basın mensubu Bakan Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Soru soran basın mensubu

Bakan Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu. (2)

Bakan Kurum: Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmalarını yapıyorlar

Mustafa Paşa, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:51 Kaynak: AA
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