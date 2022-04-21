Bakan Kurum, Kızılcahamam Belediyesinin iftar programında konuştu (2) - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'yı kışta kara, yazda susuzluğa, sabah saatlerinde trafiğe, günün her saatinde çevre kirliliğine terk edenler olduğunu belirterek, Ankara'yı ve Kızılcahamam'ı geleceğe taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Kurum, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda, Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı.

Kızılcahamam'ın tarihiyle turizmiyle tabiat güzellikleriyle coğrafyasıyla sadece Ankara'nın değil, "Anadolu'nun kalbi" olduğunu dile getiren Kurum, Kızılcahamam'ın toprağının kızıl rengini, şehit kanlarından aldığını söyledi.

Kurum, Kızılcahamam'a, "ana ocağına" kavuştuğunu dile getirerek, "Evlat, annenin hamurundan yoğrulur, derler. Elhamdülillah bizim hamurumuzda Kızılcahamam'ın havası, toprağı, suyu, muhabbeti var. Hamurumuzun yoğurulduğu bu topraklarda, Ankara'mıza, şehirlerimize her zaman hizmet etme aşkıyla azimle kararlılıkla devam ediyoruz." diye konuştu.

Sel, deprem, yangın afetlerinde günlerce milletin yanında olduklarını söyleyen Kurum, "Milletimize işte böylesi zor zamanlarda hizmet etmek, onların yanında olmak, bizler için görevlerin en büyüğüdür, vazifelerin en kutsalıdır. Allah bizi sizlere, milletimize mahcup etmesin. Milletimiz, bize nerede ve ne zaman ihtiyaç duyduysa orada olduk, bundan sonra da Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Millet bahçemizin çalışmaları tamamlanıyor"

Bakan Kurum, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı yangının hemen ardından da hemşerilerinin yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yangından sonra hep birlikte yaraları sardık. TOKİ eliyle bölgenin kültürel dokusuna, Kızılcahamam'a yakışacak mimaride proje çalışmalarımızı yaptık ve hızlı bir şekilde inşa sürecini başlattık. İnşallah haziran ayında bitirip, esnafımıza, vatandaşımıza teslim edeceğiz. Projeyi büyüttük, Manavlar Çarşısı'nı da projemize dahil ettik. Altında kapalı otoparkıyla hemşehrilerimize daha iyi hizmet verecek, kardeşlerimizin daha rahat alışveriş yapabilmelerini sağlayacak 3 bin metrekare kapalı pazar yerini hizmete aldık. 40 bin metrekare alan üzerine kurulu millet bahçemizin çalışmaları inşallah tamamlanıyor. Çok yakında çocuklarımızla, gençlerimizle, sizlerle buluşturacağız."

Millet bahçesinde, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kaykay pisti bulunacağını aktaran Kurum, millet bahçesinin, restoranı, kıraathanesi ve parkıyla "muhteşem bir eser" olacağını kaydetti.

Bakan Kurum, "Geçmişinden aldığı ilhamla gençlerinin geleceğe umutla baktığı, esnafının, insanların mutlu olduğu, üreten, gelişen, büyüyen doğasıyla, termal turizmiyle çok daha güzel ve güçlü bir Kızılcahamam." hayali olduğunu belirterek, Yenice Mahallesi'ne kazandırdıkları yeni evler, Ankara Caddesi'nde, Cengiz Topel'de ve Hal Caddesi'ndeki sokak güzelleştirme çalışmalarıyla, ilçenin tarihi ve yöresel mimarisini, aslıyla yeniden buluşturduklarını söyledi.

Kızılcahamam'ın doğal zenginliklerini değerlendirmek istediklerini vurgulayan Kurum, "Bu çerçevede güneş enerjisi santralini kurduk. Belediyemizle birlikte bu santralle artık vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek çalışmaları yaptık." dedi.

Kızılcahamam Sıfır Atık ilçesi

İlçeye yapılan diğer yatırımları da anlatan Kurum, Kızılcahamam'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Sıfır Atık ilçesi olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda Atık Getirme Merkezi'ni kurduklarını aktaran Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Varsın birileri iş üretmek yerine, korolar kurup 'Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak.' desinler. Ankara'yı kışta kara, yazda susuzluğa, sabah saatlerinde trafiğe, günün her saatinde çevre kirliliğine terk etsinler. Biz Ankara'yı, Kızılcahamam'ı geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu konuda bir an bile durmadık. Milletimizin destekleriyle, dualarıyla bundan sonrada hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Hizmet üretmeye devam edeceğiz. Ankara'yı, Ankara'nın ilçelerini kimsenin insafına bırakmayacağız, terk etmeyeceğiz. Önümüze engel çıkartıp içerideki taşeronlarıyla büyük Türkiye yürüyüşünü durdurmak isteyenler var. Onlara Kızılcahamam'dan diyoruz ki elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz buradayız."

"Biz gönülleri birleştireceğiz, kalpleri yakınlaştıracağız"

Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin önündeki oyunları bozacak ruhun Kızılcahamam'da olduğunu dile getirerek, "Bu ruh, Cumhur İttifakı'dır, bir millet cephesidir. Bu cephe, 15 Temmuz'da hain FETÖ'cülere set olmuş, kan vermiş, can vermiştir ama asla ve asla vatanını asla teslim etmemiştir. Zafer, bütün gönüllerin birleşmesidir. Biz gönülleri birleştireceğiz, kalpleri yakınlaştıracağız. Allah'ın izniyle bu ruhla 2023 ve 2024 seçimlerinde rekor oylarla Cumhurbaşkanımızı yine seçip Cumhur İttifakı'nı bir kez daha zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

İftar Programında, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da birer konuşma yaptı.

Programda ayrıca belediye tarafından hazırlanan vatandaş röportajlarının yer aldığı video izletildi.