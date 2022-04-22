Bakan Kurum, Kızılcahamam'da iki aileyi evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Kurum, Kızılcahamam'da iki aileyi evlerinde ziyaret etti

22.04.2022 11:10
Bakan Kurum, Kızılcahamam'da iki aileyi evlerinde ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da 15 Temmuz'da iki oğlu ve damadı şehit edilen Muzaffer Gülşen ile kağıt ve atık toplayıcılığından emekli Kezban Aydın'ı ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da 15 Temmuz'da iki oğlu ve damadı şehit edilen Muzaffer Gülşen ile kağıt ve atık toplayıcılığından emekli Kezban Aydın'ı ziyaret etti.

Kurum, dün akşam iftarını "ana ocağım" dediği Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaptı.

İlçeden ayrılmadan önce ev ziyaretlerinde bulunan Kurum, ilk olarak kağıt ve atık toplayıcılığından emekli 68 yaşındaki Kezban Aydın'ın misafiri oldu.

35 yaşında hem engelli hem de guatr hastası kızı olan Aydın, Bakan Murat Kurum'un kendisini ziyarete geleceğini öğrendiğinde çok sevindiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye olan sevgisini dile getiren Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetimlerin, engellilerin, fakirlerin korunup kollanmasını istediğini hatırlattı. Kezban Aydın, "Ama Allah da ona veriyor. Kuyusunu kazıyorlar kazıyorlar ama o kuyudan yine çıkıyor. Çıkacak, bizim dualarımızla." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmayı çok istediğini dile getiren Kezban Aydın'a Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Kızılcahamam ziyaretinde kendisiyle görüşebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Üç evladını şehit verdi

Kurum'un Kızılcahamam'da evinde ziyaret ettiği diğer isim ise 96 yaşındaki Muzaffer Gülşen oldu.

Gülşen, oğulları Mehmet Gülşen (61) ve Lütfi Gülşen (63) ile 4 yaşında yetim kaldığı için evladı gibi büyüttüğü yeğeni ve damadı Hakan Gülşen'i (43) 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hain darbecilere karşı direnirken, F-16 savaş uçağından atılan bomba sonucu şehit verdi.

Yaşadığı acılar sonrası işitme yetisini büyük ölçüde kaybeden Muzaffer Gülşen, kendisini ziyaret eden ve ellerinden öpen Bakan Kurum'a, "İyi günlerde ol yavrum" sözleriyle dua etti.

Muzaffer Nine gibi anneler sayesinde ayakta olduklarını belirten Bakan Kurum, "Sen pırıl pırıl çocuklar yetiştirdin. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet eylesin." dedi. Bir ihtiyacının olup olmadığını soran Bakan Kurum'a Muzaffer Nine, "Sizin sağlığınız bana yeter." cevabını verdi.

Ziyarette başta 15 Temmuz'da şehit edilen 251 kişi olmak üzere, vatan müdafaasında canlarını yitiren tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Bakan Kurum'a ziyaretlerinde eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da eşlik etti.

Bakan Kurum, Kızılcahamam'da iki aileyi evlerinde ziyaret etti
Bakan Kurum, Kızılcahamam'da iki aileyi evlerinde ziyaret etti
Bakan Kurum, Kızılcahamam'da iki aileyi evlerinde ziyaret etti
Bakan Kurum, Kızılcahamam'da iki aileyi evlerinde ziyaret etti
Bakan Kurum, Kızılcahamam'da iki aileyi evlerinde ziyaret etti

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Kızılcahamam, Gülşen, Emekli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Kızılcahamam'da iki aileyi evlerinde ziyaret etti - Son Dakika


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