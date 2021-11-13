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Bakan Kurum Kızılcahamam'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum Kızılcahamam'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması

13.11.2021 15:45
Bakan Kurum Kızılcahamam'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 yılında yeni yirmi yılların kapısını açmak üzere yeniden cumhurbaşkanı seçtireceklerini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 yılında yeni yirmi yılların kapısını açmak üzere yeniden cumhurbaşkanı seçtireceklerini bildirdi.

Bakan Kurum, programı kapsamında Kızılcahamam Belediyesini ziyaret etti.

Belediye önüne geldiğinde kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Kurum, Kızılcahamam'ın memleketi olduğunu, ilçeyi her ziyaretinde heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ankara ve Kızılcahamam için yapılması gereken tüm işleri gece gündüz çalışarak yapmaya gayret gösterdiklerini anlatan Kurum, "İstiyoruz ki Kızılcahamam'ımızın gençleri umut dolu olsun, Kızılcahamam daha yeşil olsun, her alanda üreten, istihdam yaratan bir şehir olsun." dedi.

Bu çerçevede yaptıkları istişareler sonucunda Kızılcahamam'da ihtiyaç olan ne varsa yapmanın gayreti içine girdiklerini belirten Kurum, "Biz dertliyiz ve millete, sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. İstiyoruz ki şehrimiz kalkınsın, şehrimizdeki gençlerimiz, çocuklarımız geleceğe umutla baksın ve inşallah bu anlayışla da hemşehriniz sizin yüzünüzü kara çıkarmayacak sizi mahcup etmeyecek." diye konuştu.

Türkiye'de nerede bir sel, afet, heyelan olsa iki saat sonra orada olduklarını ve millet için yapılması gerekenleri bir fiil sahada ekip olarak takip ettiklerini anlatan Kurum, "İşin sonunda onların mutluluğuna şahit oluyoruz. Bizim için mutlulukların en güzeli onların duasını almaktır. Biz de sizlerin, milletimizin duasını almak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Heyecanımız hiçbir gün azalmayacak. Aynı heyecanla aynı umutla inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı 2023 yılında yeniden cumhurbaşkanı seçmek üzere çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kasaplar Çarşımızı da 2022 yılı başında bitirip esnafımıza teslim edeceğiz"

2023 yılına çok az kaldığına işaret eden ve vatandaşlardan kapı kapı gezmeleri, gitmeyecekleri sokak, mahalle, girmeyecekleri ev kalmayacağı sözünü isteyen Kurum, şunları kaydetti:

"İnşallah Cumhurbaşkanımızı yeniden 2023 yılında yeni yirmi yılların kapısını açmak üzere cumhurbaşkanı seçtireceğiz. 2023 yılında inşallah Kızılcahamam tüm Türkiye'ye duruşunu gösterecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gösterecektir. 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemeye hazır mıyız? 2023 yılında Kızılcahamam'da, Ankara'da sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Allah hepinizden razı olsun biz de bu can bu bedende olduğu sürece Kızılcahamam için, Ankara'mız, 81 il, 972 ilçemiz için gece gündüz çalışacağız ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kızılcahamam'da yerel yönetimlerle uyumlu bir şekilde projeleri yürüttüklerini anlatan Kurum, sokak sağlıklaştırma projesini bitirdiklerini, millet bahçesini yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi.

Kasaplar Çarşısı'nın yanmasından dolayı esnafa tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "İnşallah söz verdiğimiz gibi Kasaplar Çarşımızı da 2022 yılı başında bitirip esnafımıza, Kızılcahamam'ımıza teslim edeceğiz. Şimdiden tüm projelerimiz hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Murat Kurum, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum Kızılcahamam'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kurum Kızılcahamam'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika
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