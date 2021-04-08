Son dakika haber | BAKAN KURUM: KIZILCAHAMAM'DA YANAN 15 İŞ YERİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ - Son Dakika

Son dakika haber | BAKAN KURUM: KIZILCAHAMAM'DA YANAN 15 İŞ YERİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

08.04.2021 16:08
Son dakika haber | BAKAN KURUM: KIZILCAHAMAM'DA YANAN 15 İŞ YERİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ, System.String[]

Son dakika haberler... ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında dükkanları zarar gören esnafa destek ödemesi yapılarak, iş yerlerinin yeniden inşa edileceğini söyledi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında dükkanları zarar gören esnafa destek ödemesi yapılarak, iş yerlerinin yeniden inşa edileceğini söyledi.

Bakan Kurum, Kızılcahamam'da Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iş yerlerinde inceleme yaptı. Bakan Kurum, soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda iş yerleri yanan esnaf ile görüştü. Bakan Kurum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yangında 15 iş yerinin zarar gördüğünü söyledi. Kurum, yapılara ilişkin hasar tespit çalışmasının Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce tamamlandığını belirterek, "En kısa sürede vatandaşlarımızın yarasını sarmak suretiyle çalışmalarımızı başlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Kızılcahamam'a 'geçmiş olsun' dilekleri var. Yapılması gereken tüm işlerin yapılması talimatını bizlere verdiler. Bu çerçevede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 300 bin lira, İçişleri Bakanlığımızdan 1 milyon lira, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 2 milyon lira desteğimizi esnafımıza vereceğiz" dedi.

'YIL SONUNA KADAR TAMAMYACAĞIZ'

Bakan Kurum, gerek zarar ziyan noktasında, gerekse bu süreçten sonraki kira ve taşınma yardımı noktasında süreci birlikte yürüteceklerini belirterek, "Kızılcahamam'a yakışır bir şekilde yeni iş yerlerimizin inşasını yapacağız. İnşa sürecini TOKİ Başkanlığımız yapacak. Tüm süreçleri vatandaşlarımız, belediyemiz ile birlikle yürüteceğiz. Daha güzel, yeni ve sağlam iş yerlerimizi en geç yılsonuna kadar vatandaşımıza kazandırmış olacağız. Altında otopark yapmayı planlıyoruz. Esnafımızla bunu detaylı bir şekilde yürüteceğiz. Yarından itibaren kaymakamlığımız nezdinde, esnafın hesaplarına ücretleri yatırılacak. Yapılan hasar tespit doğrultusunda, belli oranda esnafımıza bu desteklerimizi yapacağız. Yine bu süreçte, bu alanı yenileyecek proje çerçevesinde, vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı da yapacağız. Hep birlikte daha iyi şartları sağlamak suretiyle projemizi yapıyor olacağız. El birliği ile Elazığ'da, Malatya'da ne yaptıysak, Kızılcahamam'da da tüm çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Son dakika haber | BAKAN KURUM: KIZILCAHAMAM'DA YANAN 15 İŞ YERİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ
Son dakika haber | BAKAN KURUM: KIZILCAHAMAM'DA YANAN 15 İŞ YERİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ
Son dakika haber | BAKAN KURUM: KIZILCAHAMAM'DA YANAN 15 İŞ YERİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ
Son dakika haber | BAKAN KURUM: KIZILCAHAMAM'DA YANAN 15 İŞ YERİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Kızılcahamam, Murat Kurum, Ankara, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BAKAN KURUM: KIZILCAHAMAM'DA YANAN 15 İŞ YERİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir Kasırganın vurduğu Endonezya'da ölü sayısı 180'i geçti! Donanma halka yardım için harekete geçti Kasırganın vurduğu Endonezya'da ölü sayısı 180'i geçti! Donanma halka yardım için harekete geçti "Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü Yeni Sri Lanka güzelinin tacını zorla alan Yeni Sri Lanka güzelinin tacını zorla alan "2019 güzeli" gözaltına alındı Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim

Son Dakika Haberleri
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
16:39 Erdal Özyağcılar, konuk olduğu programda yıllar önce usulsüzlük yaptığını itiraf etti
16:34 İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis yerleşkesinde trafik kazası geçirdi
16:30 Tecavüze uğrayıp tarlaya gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen eski eşe beraat kararı çıktı
16:23 Sakatlığı yüzünden bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir
16:20 Çocuklar Duymasın oyuncusu Kalust Şalıcıoğlu koronavirüse yakalandı
16:13 ABD'li vatandaşa kesilen 1.7 milyon dolarlık tedavi ücreti şaşkına çevirdi
16:09 Polis her yerde arıyor! Cansız bedeni parçalanmış halde bulundu ama kafatası ve göğüs kafesi kayıp
16:03 Sri Lanka güzeli Silva'nın başından zorla taç alan "2019 güzeli" gözaltında
Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson'a ırkçı saldırı Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson'a ırkçı saldırı         
16:42
İYİ Partili Yılmaz ve eşi TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı İYİ Partili Yılmaz ve eşi TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı         
15:59
Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor         
15:27
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir         
14:50
Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Beyazıt Öztürk tarih bile verdi Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Beyazıt Öztürk tarih bile verdi         
14:36
Tecavüze uğrayıp ormana gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski eşe şaşırtan beraat kararı Tecavüze uğrayıp ormana gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski eşe şaşırtan beraat kararı         
14:29
"Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" diye mektup bırakıp kendini başından vurdu         
14:23
Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı         
13:57
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı         
12:52
Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı         
12:52
Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı         
12:26
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar         
11:44
Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak         
11:32
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 16:55:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | BAKAN KURUM: KIZILCAHAMAM'DA YANAN 15 İŞ YERİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei