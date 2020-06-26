Bakan Kurum Kocaeli'de havadan deniz denetimine katıldı - Son Dakika

Bakan Kurum Kocaeli'de havadan deniz denetimine katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm Marmara Bölgesi'nde denizde kirletme unsuru ne varsa bu unsurlara gerekli cezai işlemi havadan yapabilecek uçakla birlikte belediyeyle ortak çalışmayı yürüteceklerini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm Marmara Bölgesi'nde denizde kirletme unsuru ne varsa bu unsurlara gerekli cezai işlemi havadan yapabilecek uçakla birlikte belediyeyle ortak çalışmayı yürüteceklerini bildirdi.

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Kurum, cuma namazının ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı ile Kocaeli Valiliğini ziyaret etti.

Buradan Büyükşehir Belediyesinin deniz uçağı park alanına geçen Kurum, uçakla havadan denetime katıldı.

Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Kurum, bugün Kocaeli'de çeşitli temaslarda bulunduğunu belirterek, hem de projeleri yerinde gördüklerini söyledi.

Deniz uçağıyla Kocaeli geneline ilişkin tüm alanları görme fırsatı bulduğunu ifade eden Kurum, millet bahçesini yerinde incelediklerini ve havadan gördüklerini kaydetti.

Kurum, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanını havadan gördüklerini aktararak, orada da İzmit'e ve Kocaeli'ye yakışacak önemli projeyi yıl sonu başlatacaklarını bildirdi.

Dilovası'daki Kömürcüler OSB'nin kaldırılması konusunu yönetimiyle de istişare ettiklerini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Hem OSB'nin bulunduğu alan hem Tavşancıl bölgesinin üst kısmında kalan alanda rezerv konutlar yapmak suretiyle yeniden inşa edeceğiz. Bir taraftan da deniz uçağıyla denizlerimizde, kıyılarımızda, adalarda Kocaeli bölgemizdeki Körfez'imizdeki tüm alanlardaki denetime şahit olduk. Burada belediyemiz eliyle denetimimizi yürütüyoruz. Gemilerimizin bıraktığı atıklardan, sintinelere yine adalardaki kirliliklere bölgedeki tesislerin hem hava hem de deniz kirliliğine ilişkin denetimleri yapıyoruz. Bu çerçevede geçen yıl 13 milyon lira cezai işlem uyguladık. Yapacağımız çalışmayla bu bölgeyi büyüteceğiz ve tüm Marmara Bölgesi'nde denizimizde kirletme unsuru ne varsa bu unsurlara gerekli cezai işlemi havadan yapabilecek uçağımızla birlikte belediyemizle bu ortak çalışmayı yürüteceğiz. Bu çerçevede denizlerimizi ve kıyılarımızı da temiz tutacak adımlar atacağız."

Marmara Bölgesi, Murat Kurum, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum Kocaeli'de havadan deniz denetimine katıldı - Son Dakika

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