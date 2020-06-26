Bakan Kurum Kocaeli'de havadan deniz denetimine katıldı (Detaylar) - Son Dakika

Bakan Kurum Kocaeli'de havadan deniz denetimine katıldı (Detaylar)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm Marmara Bölgesi'nde denizde kirletme unsuru ne varsa bu unsurlara gerekli cezai işlemi havadan yapabilecek uçakla birlikte belediyeyle ortak çalışmayı yürüteceklerini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm Marmara Bölgesi'nde denizde kirletme unsuru ne varsa bu unsurlara gerekli cezai işlemi havadan yapabilecek uçakla birlikte belediyeyle ortak çalışmayı yürüteceklerini bildirdi.

Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti

Kurum, cuma namazının ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı ile Kocaeli Valiliğini ziyaret etti.

Buradan Büyükşehir Belediyesinin deniz uçağı park alanına geçen Kurum, uçakla havadan denetime katıldı.

Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Kurum, bugün Kocaeli'de çeşitli temaslarda bulunduğunu belirterek, hem de projeleri yerinde gördüklerini söyledi.

Deniz uçağıyla Kocaeli geneline ilişkin tüm alanları görme fırsatı bulduğunu ifade eden Kurum, millet bahçesini yerinde incelediklerini ve havadan gördüklerini kaydetti.

Kurum, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanını havadan gördüklerini aktararak, orada da İzmit'e ve Kocaeli'ye yakışacak önemli projeyi yıl sonu başlatacaklarını bildirdi.

Dilovası'daki Kömürcüler OSB'nin kaldırılması konusunu yönetimiyle de istişare ettiklerini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Hem OSB'nin bulunduğu alan hem Tavşancıl bölgesinin üst kısmında kalan alanda rezerv konutlar yapmak suretiyle yeniden inşa edeceğiz. Bir taraftan da deniz uçağıyla denizlerimizde, kıyılarımızda, adalarda Kocaeli bölgemizdeki Körfez'imizdeki tüm alanlardaki denetime şahit olduk. Burada belediyemiz eliyle denetimimizi yürütüyoruz. Gemilerimizin bıraktığı atıklardan, sintinelere yine adalardaki kirliliklere bölgedeki tesislerin hem hava hem de deniz kirliliğine ilişkin denetimleri yapıyoruz. Bu çerçevede geçen yıl 13 milyon lira cezai işlem uyguladık. Yapacağımız çalışmayla bu bölgeyi büyüteceğiz ve tüm Marmara Bölgesi'nde denizimizde kirletme unsuru ne varsa bu unsurlara gerekli cezai işlemi havadan yapabilecek uçağımızla birlikte belediyemizle bu ortak çalışmayı yürüteceğiz. Bu çerçevede denizlerimizi ve kıyılarımızı da temiz tutacak adımlar atacağız."

Marmara Bölgesi, Murat Kurum, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:42 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum Kocaeli'de havadan deniz denetimine katıldı (Detaylar) - Son Dakika

Son Dakika

22:53 Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 09:25 Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
22:50
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
22:33
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
21:57
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 23:43:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum Kocaeli'de havadan deniz denetimine katıldı (Detaylar) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]