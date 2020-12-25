Bakan Kurum, Kocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı: (2) - Son Dakika

Bakan Kurum, Kocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı: (2)

25.12.2020 19:05
Bakan Kurum, Kocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı: (2), System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Kömürcüler OSB'de kentsel dönüşüm çalışmalarının 2021 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Kömürcüler OSB'de kentsel dönüşüm çalışmalarının 2021 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programında konuşan Bakan Kurum, daha önce Gebze'deki Yavuz Selim ve Hürriyet mahallelerinde vatandaşların 35 yıldır süren tapu sorununun yüzde 56'sını çözdüklerini, şimdi tamamını çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Adem Yavuz Mahallesi'ndeki tapu sorununu çözmek için harekete geçtiklerini aktaran Kurum, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve belediyenin ortak çalışması sonucu orada da mülkiyet problemi bırakmayacaklarını kaydetti.

Kurum, Gebze'deki Kirazpınar ve Arapçeşme mahallelerinde yer alan sağlıksız konutların dönüşümünü de aynı mahallede inşa ettikleri TOKİ ve Emlak Konut mülkiyetindeki 700 konuttan karşılamak suretiyle başlattıklarını ifade etti.

Dilovası'ndaki vatandaşlara müjde veren Bakan Kurum, "Dilovası'ndaki kardeşlerimizin sağlığı ve geleceği için çok önemli olan Kömürcüler OSB konusunda da somut adımlarımızı atıyoruz. İnşallah 2021 yılında Kömürcüler OSB'nin de dönüşümünü tamamlayacağız. Dilovası için, Dilovası'nda yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Bir kamu idaresi eliyle, dünyada gerçekleştirilen en büyük konut üretimini biz gerçekleştirdik"

Bakan Kurum, Gölcük Merkez Mahallesi ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi'ndeki riskli alanlara ait imar planlarını da onayladıklarını, TOKİ ile inşa çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Hiçbir zaman milleti mağdur etmediklerini, her vatandaşın gönlünü kazanmayı öncelik sayan bir hareketin mensupları olduklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"İşte bu şuurla 2002 yılında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmama hedefiyle yola çıktık. TOKİ'mizle, 81 ilimizde 990 bini konut olmak üzere sosyal donatılarıyla, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bir kamu idaresi eliyle, dünyada gerçekleştirilen en büyük konut üretimini biz gerçekleştirdik, bu kadrolar gerçekleştirdi. İşte bugün Kocaelimizde de 10 bin 454 konutun yapımını tamamladık. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında, Gebze, Dilovası, İzmit ve Körfez'de 4 bin 89 konut üretiyoruz."

Kurum, Gebze'deki konutların ihalesini bu ay başında yaptıklarını, İzmit'te 1282, Körfez'de 1500 konutun ihalesinin gelecek ay yapılacağını, tüm konutları gelecek yıl tamamlayacaklarını aktardı.

"Kocaelimiz'e 9 millet bahçesi kazandırıyoruz"

Şehircilik kültürünün en kıymetli parçası olan millet bahçelerini yeniden ihya ettiklerini vurgulayan Kurum, 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapacakları millet bahçelerini halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Bakan Kurum, şuana kadar 42 millet bahçesini milletin hizmetine sunduklarını ve 236 projede çalışmaların olanca hızıyla devam ettiği bilgisini vererek şöyle konuştu:

"Kocaelimiz'e ise 2,5 milyon metrekare büyüklüğünde 9 millet bahçesi kazandırıyoruz. 84 bin metrekare büyüklüğündeki Gebze Eskihisar ve Darıca Millet Bahçemizi tamamladık. Bugün öğleden önce, Derince Çenedağ Mahallemizdeki 72 bin metrekare büyüklüğe sahip Derince Millet Bahçemizi fidanlarıyla buluşturduk. Gebze Sultanorhan ve Çayırova mahallelerinde, Darıca'da, Gölcük'te, Dilovası'nda, İzmit'te ve Körfez'deki millet bahçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede bu millet bahçelerimizi de belediyelerimizle birlikte Kocaeli'mizin hizmetine sunacağız."

Kurum, millete hizmet etmekle sorumlu herkesin vazifesinin kendisine millet tarafından verilen makamın hem şükrünü eda etmek, hem de yükümlülüğünü harfiyen yerine getirmek olduğunu vurgulayarak, "Biz birileri gibi yöneticiliği, hiçbir zaman, şikayet etme makamı olarak görmedik. Biz bulunduğumuz makamları her zaman millet için çözüm üretme yeri, milletimize ve ülkemize hizmet etme vesilesi olarak gördük." ifadelerini kullandı.

Güçlü şehirleri ve güçlü Türkiye'yi milletle birlikte inşa ettiklerini belirten Kurum, aldıkları karalar ve yeni projelerin Kocaeli'nin büyük dönüşümü ve değişimi için hayırlı olmasını diledi.

Programı salondan takip eden bir grup vatandaş konuşmasının ardından Bakan Kurum'u ayakta alkışladı.

(Bitti)

Dilovası, Kocaeli, Bakan, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Kocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı: (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 256 kişi vefat etti, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice vefat etti Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Alacaklısından parasını megafonla bağırarak istedi Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu paylaştı: Vaka sayısında önemli oranda düşüş var Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni
Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu         
19:38
"Aşk doktoru" Merve Boluğur, siyah mini elbisesiyle poz verdi         
19:12
Trabzonspor'da koronaya yakalanan Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Trabzonspor'da koronaya yakalanan Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
19:04
ABD'de Noel sabahı bomba yüklü araç infilak etti! 3 kişi yaralandı ABD'de Noel sabahı bomba yüklü araç infilak etti! 3 kişi yaralandı         
18:14
Pınar Gültekin cinayeti davasında baba keşfin ardından konuştu: Biz oraya gidemedik çünkü bizim için yıkım olurdu Pınar Gültekin cinayeti davasında baba keşfin ardından konuştu: Biz oraya gidemedik çünkü bizim için yıkım olurdu         
17:54
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde "yoğunluk" uyarısı         
16:36
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez         
15:18
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 19:54:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum, Kocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei