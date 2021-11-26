Üye Girişi
İzmir'de deprem konutları teslim töreni - Son Dakika

İzmir'de deprem konutları teslim töreni

26.11.2021 15:13

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'e 30 Ekim'de bir söz verdiklerini belirterek, "Ayda bebeğin, İnci bebeğin bize uzanan elini hiçbir zaman bırakmayacağız' demiştik. Konutlarımızı teslim etmenin mutluluğunu, gururunu, heyecanını yaşıyoruz.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'e 30 Ekim'de bir söz verdiklerini belirterek, "Ayda bebeğin, İnci bebeğin bize uzanan elini hiçbir zaman bırakmayacağız' demiştik. Konutlarımızı teslim etmenin mutluluğunu, gururunu, heyecanını yaşıyoruz." dedi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde evleri zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan binaların bulunduğu bölgede tamamlanan konutların önünde düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İzmir'de tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

30 Ekim 2020'deki depremin ardından şubat ayında konutların yapımına başlandığını, 9 ay gibi kısa zamanda deprem konutlarının tesliminin gerçekleştiğini anlatan Kurum, "İzmir'imize 30 Ekim'de bir söz vermiştik. Ayda bebeğin, İnci bebeğin bize uzanan elini hiçbir zaman bırakmayacağız demiştik ve Allah'ın izniyle, sizlerin destekleriyle konutlarımızı teslim etmenin mutluluğunu, gururunu, heyecanını yaşıyoruz. Yeni konutlarımız İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

"Artık güçlü bir Türkiye var"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de geçen yıl yaşanan depremle İzmir'e nazar değdiğini, 117 canın yitirildiğini, 1034 vatandaşın yaralandığını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda devletin tüm imkanlarıyla İzmir için seferber edildiğini kaydetti.

Konutların kısa sürede tamamlandığına dikkat çeken Pakdemirli, "Kimse endişelenmesin, üzülmesin artık güçlü bir Türkiye var. Ne mutlu bize ki milletin derdiyle dertlenen, sevinciyle mutlu olan bir Cumhurbaşkanı'mız var. Bu milletin arkasında önce Rabb'imiz sonra 'her hal ve şartta önce millet önce memleket' diyen Recep Tayyip Erdoğan var. 19 yıldır hizmetleriyle vatandaşın gönlünde yer eden Türkiye'nin kalkınmasını şiar edinen bir hükümet var." dedi.

"Büyük kalkınma hamleleri yaptık"

İzmir için ellerini değil, başlarını taşın altına soktuklarını, büyük kalkınma projelerini hayata geçirdiklerini, ne söz verdilerse yerine getirdiklerini kaydeden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vatana son 19 yılda büyük hizmetler kazandırdık. Büyük kalkınma hamleleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Halkımıza hak görülmeyen her şeyi, sağlıkta, eğitimde, tarımda, enerjide sunduk. İnsanımıza o güne dek verilmeyen değeri biz verdik. Şimdi bir çuval inciri kimsenin berbat etmesine izin vermeyiz. Biz ülkemizi üç beş çapulcunun şımarık naralarına teslim edecek değiliz. Dolayısıyla herkes haddini de yerini de bilecek."

Pandemi ve kuraklık nedeniyle tüm dünyada zor bir dönem geçirildiğine işaret eden Pakdemirli, "Maalesef üretimdeki düşüşler, pandemi etkisi, tedarik, lojistik sıkıntılar, ülkelerin korumacı tutumları işleri iyice zorlaştırıyor. Ancak samimiyetle ifade etmeliyiz ki bu zor dönem AK Parti haricindeki hiçbir hükümet döneminde yönetilemezdi. Biz de gençlerimiz, yarınlarımız için mücadele ediyoruz. Hangi zor koşullarda olursak olalım hamlelerimize yatırımlarımıza desteklerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İzmir size müteşekkirdir"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da 30 Ekim'de büyük bir depremin yaşandığına işaret ederek, "30 Ekim'de İzmir sarsıldı ama İzmirli sarsılmadı. Bugün dimdik ayaktayız. Bugün daha da güçlüyüz, biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden hemen sonra İzmir'e geldiğini ve yaraların sarılması, acıların hafifletilmesi için büyük destek verdiğini kaydeden Yıldırım, "Yıkılan binalar en güzel şekilde yeniden yapıldı ve bugün 9 ay gibi bir sürede anahtar teslimi yapılıyoruz. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım, sağ olun değerli Bakanım. Emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İzmir size müteşekkirdir, İzmirliler adına şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

İzmir'de deprem konutları teslim töreni
İzmir'de deprem konutları teslim töreni
İzmir'de deprem konutları teslim töreni
İzmir'de deprem konutları teslim töreni

Binali Yıldırım, Murat Kurum, AK Parti, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de deprem konutları teslim töreni - Son Dakika


Son Dakika

Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti 15:52 Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti Bugün ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık intikam, Kıbrıs Zafere Doğru ve Aziz 15:37 Bugün ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık intikam, Kıbrıs Zafere Doğru ve Aziz İnce'den 14:53 İnce'den "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağıran vatandaşa yanıt: Sizin gelemediğiniz gibi dimi
Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı 14:04 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü!
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba

Son Dakika Haberleri
15:52 Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti
15:50 32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız?
15:38 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları
15:37 Bugün ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık intikam, Kıbrıs Zafere Doğru ve Aziz
15:36 CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli
15:28 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi
15:26 Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti
15:24 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan son gelişmeler
15:17 Asgari ücrete zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak
Kılıçdaroğlu: Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek Kılıçdaroğlu: Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek         
16:04
32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız? 32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız?         
15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak         
15:09
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı         
13:35
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 16:09:24. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de deprem konutları teslim töreni - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement