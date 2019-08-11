Bakan Kurum, Konya'da (2)
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Konya Araplar Büyüksinan Camii'nde kıldıktan sonra, İl Jandarma Komutanlığında askerlerle kahvaltı yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Konya Araplar Büyüksinan Camii'nde kıldıktan sonra, İl Jandarma Komutanlığında askerlerle kahvaltı yaptı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:06 Kaynak: AA
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