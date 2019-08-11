Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Konya'da (2)
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Bakan Kurum, Konya'da (2)

34 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Konya Araplar Büyüksinan Camii'nde kıldıktan sonra, İl Jandarma Komutanlığında askerlerle kahvaltı yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Konya Araplar Büyüksinan Camii'nde kıldıktan sonra, İl Jandarma Komutanlığında askerlerle kahvaltı yaptı.
Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:06 Kaynak: AA
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