Bakan Kurum, Konya'da AK Parti üye katılım programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin, terörden ekonomiye, dış politikadan iç siyasete, savunmadan enerjiye tarihinin en kritik meseleleriyle yüzleştiğini, büyük mücadeleler verdiğini söyledi.

Kurum, AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı'nın bir düğün salonunda düzenlediği "2020'de 2071 Yeni Üye" programında, ilçe teşkilatının iki ayda bir yıllık üye hedefini yakaladığını belirtti.

Teşkilat mensuplarından Türkiye'nin büyük mücadele döneminin başarısı için sahayı güçlü tutmalarını isteyen Kurum, şöyle konuştu:

"Çünkü milletimizden aldığımız destek ne kadar çoğalırsa ülkemizin son dönemde yaptığı eşsiz mücadeleyi zafere ulaştırma imkanımız da o derece artar. Önce yakınlarımızdan başlamak üzere bu yeni üye çalışmalarıyla bütün çevremizi inşallah bu kutlu kervana, bu büyük aileye katacağız. Bugün AK Parti 10,5 milyona yakın üyeye ulaştıysa bu özveri sayesindedir."

" Konya, AK Parti'nin sarsılmaz kalesidir"

Kurum, AK Parti'nin Konya'da 359 bin üyesi bulunduğuna işaret ederek, "İnanıyorum ki Allah'ın izniyle mahalle temsilcimiz mahallesine, ilçe teşkilatımız ilçesine, il teşkilatımız iline sahip çıktığı sürece AK Parti Konya'da başarılarına yeni hikayeler katacaktır. Konya bunu hep başarmıştır. Çünkü Konya bir kaledir. Konya, AK Parti'nin sarsılmaz kalesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin, yüzyıllarca sürecek kutlu bir istikbalin eşiğinde olduğunu aktaran Kurum, bunun doğum sancılarını hissettiklerini vurguladı.

"Bu millet vatanında hiçbir operasyona izin vermez"

Kurum, Türkiye'nin milyonlarca mazlum insanın duaları üzerinde yükselen, büyüyen, serpilen büyük bir dava olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Çanakkale Savaşı, İstiklal Harbi, 15 Temmuz şehitlerinin, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Pençe ve Bahar Kalkanı şehitlerinin kutlu davasıdır. Aziz milletimizin mübarek davasıdır. Dün Çanakkale ruhu ne ise bugün Bahar Kalkanı ruhu odur. Türkiye, beklenen bir ülkedir. Türkiye, vakti gelmiş bir fikirdir. Hiçbir ordu, devlet, güç, zamanı gelmiş bu büyük fikrin karşısına dikilemez. Bu millet vatanında hiçbir operasyona izin vermez. Terörden ekonomiye, dış politikadan iç siyasete, savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz, büyük mücadeleler veriyoruz. İşte bu yüzdendir ki sınır ötesinde yürüttüğümüz mücadele, topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruma, geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir."

"Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir"

Suriye sınırının terör örgütlerinden arındırılmadığında karşılaşılacak manzaranın ortada olduğunu anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün Kamışlı'da, Tel Abyad'da, Münbiç'te, İdlib'de vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Çünkü karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. İçimizdeki gafillere şunu açıkça söylemek isterim ki, vatanımızın müdafaası için verdiğimiz bu kutlu mücadeleye kim karşı geliyorsa ya gafildir ya da düpedüz haindir. Şunu unutmayalım, Türkiye'ye karşı kurulan her cephenin, her girişimin, her kumpasın başka bir amacı daha var. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak ve milletimize olan hizmetleri tamamen durdurmaktır. Ama biz, Türkiye'nin her yerinde çevre, inşa, imar ve ihya çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Partiye katılanlara rozet takıldığı programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.