Bakan Kurum Konya'da kerpiç evin çöktüğü bölgede dönüşüme başlanacağını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum Konya'da kerpiç evin çöktüğü bölgede dönüşüme başlanacağını açıkladı - Son Dakika

Bakan Kurum Konya'da kerpiç evin çöktüğü bölgede dönüşüme başlanacağını açıkladı

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Karatay ilçesinde çöken kerpiç evin enkazında 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili, alan içerisindeki 36 binanın 12'sinin yıkılıp, 24 tescili binanın da boşaltılarak, restorasyonu yapılmak üzere dönüşüme başlanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Karatay ilçesinde çöken kerpiç evin enkazında 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili, alan içerisindeki 36 binanın 12'sinin yıkılıp, 24 tescili binanın da boşaltılarak, restorasyonu yapılmak üzere dönüşüme başlanacağını bildirdi.

Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı'na (COP25) katılmak üzere bulunduğu İspanya'nın başkenti Madrid'de, AA muhabirine değerlendirmeler yaptı.

Yaşanan elim olayda 2'si çocuk, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Kurum, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Konya'ya başsağlığı diledi.

Olayın yaşandığı andan itibaren Bakanlığın ilgili ekiplerinin hemen ilçeye intikal ettiğini anlatan Kurum, "Alanda yapmış olduğumuz inceleme çerçevesinde, Akçeşme Mahallesi'nde 12 binanın riskli olduğu ve bu binaların yıkım kararını alarak, yıkılması gerektiği, diğer taraftan alan içerisinde 24 tane tescilli binanın da riskli bina statüsünde yenilenmesi gerektiği kanaatine vardık. İlgililerine gerekli tebligatları yapılıyor. Alan içerisinde bulunan 36 binanın 12'sini yıkıp, 24 tane de tescili binanın boşaltılarak, restorasyonu yapılmak üzere dönüşüme başlıyoruz." dedi.

Bu kapsamda bakanlığın ilgili belediye ile bu projeyi yürüteceğini belirten Kurum, "Vatandaşlarımızın bu noktadaki mağduriyetini engellemek adına da hızlı adım atacaklar." ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşümün kendilerinin en önemli gündem maddesi olduğuna dikkati çeken Kurum, "Kentsel dönüşümle ilgili her yıl biliyorsunuz 300 bin konut, 5 yılda acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon dönüştürülmesi hedefi ile yola çıktık ve bu çerçevede kararlı bir şekilde illerimizde, ilçelerimizde kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, kentsel dönüşümdeki kararlılıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Yeni can ve mal kayıplarının yaşanmaması adına da kentsel dönüşümdeki kararlı duruşumuzla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ve can güvenliğini sağlayacak projeleri gerçekleştirmek durumundayız. Bu çerçevede belediyelerimizle 81 şehrimizde 82 milyon vatandaşımızı ilgilendiren tüm alanlarda iş birliğine hazırız."

Bakan Kurum Konya'da kerpiç evin çöktüğü bölgede dönüşüme başlanacağını açıkladı

Murat Kurum, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:49 Kaynak: AA
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