Bakan Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle bir araya geldi Açıklaması

10.10.2020 11:25
Bakan Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan önce de ülkemize birçok finansal manipülasyon, operasyon yaptılar fakat müsterih olun, Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan önce de ülkemize birçok finansal manipülasyon, operasyon yaptılar fakat müsterih olun, Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Sağlam bir zemindeyiz, bu zeminde de devam edeceğiz." dedi.

Kurum, Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen meclis üyeleriyle istişare toplantısında, şehirlerin mamur ve her açıdan geleceğe hazır olmasının ülkenin stratejik hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyada ülkelerin değil şehirlerin de birbiriyle yarıştığını aktaran Kurum, Türkiye'nin de sahip olduğu onlarca marka şehirle bu yarışta yer alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, şehirleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kurulacak yeni dünya düzeninde oyun kurucu olarak yerini almasını hedeflediklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Hedefimiz şehirlerimizin, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine yaraşır bir noktada olmasıdır. Vatandaşlarımızın yüksek bir yaşam kalitesine sahip olmasıdır. Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadeleriyle, 'Bir başkent daima başkenttir.' Selçuklu başkenti Konyamız 10 bin yıllık geçmişiyle her zaman kültür, medeniyet ve ekonomide öncü bir şehir olmuştur. Tarihi İpek Yolu üzerindeki Konya, ticari yönden doğu-batı, kuzey-güney Anadolu ulaşımının, dolayısıyla Anadolu ötesi yolların kesiştiği stratejik bir noktadadır. Bu nedenle Konya'ya yapacağımız her yatırım bir çarpan etkisi oluşturacak, hem şehrimizin ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır."

"Bakanlık olarak her türlü desteği esnafımıza vereceğiz"

AK Parti iktidarında ülkeye ve millete dev eserlerin kazandırıldığını anlatan Kurum, her alanda cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e, 10'a katlayan yatırımları hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Kurum, Türkiye'nin geliştikçe, büyüdükçe ve güçlendikçe uluslararası alanda da haklarını daha iyi savunabilir seviyeye geldiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Salgın tehdidi nedeniyle ekonomimiz ikinci çeyrekte maalesef biraz durakladı. Fakat inanıyorum ki önümüzdeki süreçte bu duraklamanın etkisini fazlasıyla ortadan kaldıracağız. Bundan önce de ülkemize birçok finansal manipülasyon, operasyon yaptılar fakat müsterih olun, Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Sağlam bir zemindeyiz, bu zeminde de devam edeceğiz. Salgın sürecinde Konya ekonomisinin fotoğrafına baktığımızda ihracat yapan firmalarımızın ve büyük üreticilerimizin çok fazla ekonomik daralma yaşamadığını görüyoruz. Ama tabi aynı olumlu manzarayı hizmet sektörümüzde ve küçük esnafımızda görmek istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Bakın okullarımız kısmi olarak açılıyor. Okul servislerimiz, kırtasiyelerimiz, kantinlerimiz çalışacak. Özel okullarımız öğrenci kapasitelerini tamamlayacak. Tabi bu süreç geçici bir süreç. Biz de bakanlık olarak her türlü desteği esnafımıza vereceğiz. Hızlıca kayıplarımızı gidereceğiz."

"Hedef, Konya'mızı hemen her alanda ilk 5'e sokmak"

Her koşulda projeleri, yatırımları kararlılıkla hayata geçirdiklerini, her gün bir şehirde temel atma ya da açılış töreni gerçekleştirildiğini dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki tarımıyla, hayvancılığıyla, sanayisiyle, hizmet sektörüyle Konya ülkemizin parlayan yıldızıdır. Geçtiğimiz yıl yine ekim ayında, Konya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etmiştik. Orada bir hedef koymuştuk. Bu hedef, Konya'mızı hemen her alanda ilk 5'e sokmak. Çok daha büyük yatırımlarla bu hedefi gerçekleştirebiliriz. Orada da söz vermiştim. Aynı sözü burada da sizlerin huzurunda veriyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm gücümüzle Konya'nın yatırımlarının destekçisiyiz, yanındayız. Hiç şüpheniz olmasın ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin, Konya'mızın, sanayicilerimizin menfaatlerini ilgilendiren her talebi dinleyeceğiz ve gereğini yapacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Konya sanayisinin, ticaretinin gelişmesi için yapacağımız her çalışma Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük ekonomileri arasına yükseltmek için itici bir güç olacaktır. Bu anlamda, inşallah 2023 hedeflerimize de yine sizlerle birlikte, omuz omuza ulaşacağız."

Kurum, konuşmasının ardından meclis üyeleriyle görüştü.

Toplantıya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, oda ve borsa başkanları ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Operasyon, Ticaret, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Markieff Morris son topu LeBron'a atmadı, Lakers olası bir galibiyet ve şampiyonluktan oldu Parkta kavga eden akrabalar, mahalle bekçilerinin havaya açtığı ateşin sesiyle ayrıldı Gördüğü ilgiden dolayı kimseye muhtar olduğuna inandıramıyor 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek Kendisine koronavirüs bulaştırmasından korkan damat, kaynanasını iki kez boğmaya kalktı! Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var         
11:17
Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi         
10:30
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı         
09:55
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 11:29:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei