Bakan Kurum: "Konya'ya Banliyö Hattı İçin 160 Milyon Lira Kredi Desteğini de Büyükşehirimize...
42 dakika önce
- Basın Buluşmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Bakan Kurum: "Konya'ya banliyö hattı için 160 milyon lira kredi desteğini de büyükşehirimize vereceğiz"KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Basın Buluşaması' toplantısına katıldı.
- Basın Buluşmaları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Bakan Kurum:
"Konya'ya banliyö hattı için 160 milyon lira kredi desteğini de büyükşehirimize vereceğiz"
KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Basın Buluşaması' toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:27 Kaynak: AA
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