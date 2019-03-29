Bakan Kurum: "Konya'ya Banliyö Hattı İçin 160 Milyon Lira Kredi Desteğini de Büyükşehirimize...

- Basın Buluşmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Bakan Kurum: "Konya'ya banliyö hattı için 160 milyon lira kredi desteğini de büyükşehirimize vereceğiz"KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Basın Buluşaması' toplantısına katıldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Bakan Kurum:

"Konya'ya banliyö hattı için 160 milyon lira kredi desteğini de büyükşehirimize vereceğiz"



KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Basın Buluşaması' toplantısına katıldı.

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