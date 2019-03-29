Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Konya'ya Banliyö Hattı İçin 160 Milyon Lira Kredi Desteğini de Büyükşehirimize...

Bakan Kurum: "Konya'ya Banliyö Hattı İçin 160 Milyon Lira Kredi Desteğini de Büyükşehirimize...

42 dakika önce

- Basın Buluşmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Bakan Kurum: "Konya'ya banliyö hattı için 160 milyon lira kredi desteğini de büyükşehirimize vereceğiz"KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Basın Buluşaması' toplantısına katıldı.

- Basın Buluşmaları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Bakan Kurum:
"Konya'ya banliyö hattı için 160 milyon lira kredi desteğini de büyükşehirimize vereceğiz"

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Basın Buluşaması' toplantısına katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:27 Kaynak: AA

Murat Kurum, Konya, Güncel
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