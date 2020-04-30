Bakan Kurum, Konyalı başkanlarla görüştü - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya'daki ilçe belediye başkanlarıyla video konferans aracılığıyla görüştü.



İki ayrı gün gerçekleşen toplantılarda bütün ilçe belediye başkanlarını ayrı ayrı dinleyen Bakan Kurum, Konya'da gerçekleştirilen korona virüs çalışmaları ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Tüm vatandaşlarla gönül birliği içerisinde salgın sürecini sağ salim bitireceklerini ifade eden Bakan Kurum, "Türkiyemizin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu, bu zor şartlar altında birlik ve beraberliğini hiçbir zaman bırakmadığını da tüm dünyaya inşallah göstermiş olacağız. Rabbim bizleri tez zamanda bu salgın musibetinden kurtarsın. Çok zor bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. Bu noktada tüm belediyelerimizle birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz de bakanlıklar olarak üstümüze düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.



"Konyamız köklü bir belediyecilik geleneğine sahip"



Konya'nın 31 ilçesinin ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaya gayret gösterdiklerini belirten Bakan Kurum, "Bu ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gereken projeleri bir bir istişare edip onları da hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Millet Bahçelerinden kentsel dönüşüme, sosyal konuttan sanayi dönüşümüne ve sokak sağlıklaştırmasına kadar birçok projeyi hem merkezimizde hem de 31 ilçemizde yapmaya gayret gösteriyoruz. Hedefimiz 2023'e giden yolda Konyamızı çok daha farklı konuma getirecek çalışmaları yapmak. Vatandaşımıza verdiğimiz sözleri yapma gayreti içerisindeyiz. Belediyecilik noktasında başarılı bir hikayemiz var. Bu noktada Konyamız köklü bir belediyecilik geleneğine sahip. Konya; sosyal belediyeciliği, gönül belediyeciliğini tüm dünyaya ve tüm Türkiye'ye göstermiş bir şehir. Hizmet belediyeciliğinin öncü şehirlerinden birisi Konyamızdır. Konya, belediyecilikte her zaman rehber olmuş bir şehirdir, bundan sonraki süreçte de rehber olmaya devam edecektir. El birliği içerisinde Konyamızı güzellikler şehri, gönüller şehri ve bir marka şehir statüsüne hep birlikte inşallah çıkaracağız" diye konuştu.



Bakan Kurum'a teşekkür etti



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Konya'da herhangi bir sorun olmadan korona virüs sürecini yürüttüklerini belirterek, "Konya'nın bütün meseleleriyle yakinen ilgileniyorsunuz. Konya'nın bu dönemle sizinle birlikte en önemli beklentisi sosyal konuttu. Başta Konya merkezde olmak üzere tüm ilçelerimizde de TOKİ konutları başladı. İnşaatları devam ediyor. TOKİ konutlarından dolayı, sosyal konuttan dolayı şahsınıza ve TOKİ'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Başta siz olmak üzere tüm ekibiniz Konya'yı çok yakinen takip ediyor. Konyalılar da bunun farkında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geldiğiniz günden itibaren şehrimize verdiğiniz önemli katkılarınızdan dolayı tüm belediye başkanlarımız ve tüm Konyalılar adına tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin talimatıyla ilçe belediyelerimizle koordineli olarak şehrimize hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız" şeklinde konuştu. Başkan Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Konya merkezde yapımı devam eden projeler hakkında da bilgiler verdi. İlçe Belediye Başkanları da Bakan Kurum'a koronavirüs sürecinde ilçelerinde yapmış oldukları çalışmaları ve ilçelerde devam eden projeleri anlattılar. - KONYA