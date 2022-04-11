Bakan Kurum:  Konyalılar, zor günlerde devletimizin, milletimizin, Cumhur İttifakı'mızın yanında olmuştur - Son Dakika

Bakan Kurum: Konyalılar, zor günlerde devletimizin, milletimizin, Cumhur İttifakı'mızın yanında olmuştur

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konyalılar; bütün zor günlerde devletimizin, milletimizin, Cumhur İttifakı'mızın yanında olmuştur. Bu aziz şehir; iktidar yolunu büyükelçilerin kapısında arayanlara karşı milli duruşun adresi olan Cumhur İttifakı'nın en güçlü, en örnek şehirlerinin başında gelmektedir" dedi.

Bakan Kurum, Ankara'da, Konya milletvekilleri, Konya Valisi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, AK Parti ve MHP Konya ilçe başkanları, STK Temsilcileri ve muhtarlar ile iftar programında bir araya geldi. Kurum, iftar programında yaptığı konuşmasında Konya'nın tarih boyunca bilimin, sevginin ve kardeşliğin merkezi olduğunu ifade ederek, "Ben Konyalıların; tarihten süzülüp gelen iki temel vasfa sahip olduğuna inanıyorum. Biz; her zaman hakkın, hakikatin, mazlumun ve mağdurun yanında dururuz. Hep ilmin, bilimin tarafında oluruz, hep yeniliğin, yeni başlangıçların yanında oluruz. Bunun şahidi tarihtir. Bundan 50-60 yıl önce, Türkiye'nin yerli ve milli siyasetine öncülük ettik. Her dönemde belediyecilikte, dünya markası bir şehir olduk. İşte bugün de yine Cumhurbaşkanımızın, milletimizin önüne hedef olarak gösterdiği 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi' noktasında da yine öncü olduk, en büyük adımı biz attık" dedi.

'KONYAMIZ, BAŞTAN BAŞA VEFA ŞEHRİDİR'

Bakan Kurum, Konya'nın vefa şehri olduğunu aktardığı konuşmasında, "Konya'mız baştanbaşa vefa şehridir. Konyalılar; bütün zor günlerde devletimizin, milletimizin, Cumhur İttifakı'mızın yanında olmuştur. Bu aziz şehir; iktidar yolunu büyükelçilerin kapısında arayanlara karşı milli duruşun adresi olan Cumhur İttifakı'nın en güçlü, en örnek şehirlerinin başında gelmektedir. Tüm dünyaya tüm Türkiye'ye, küresel güçlere karşı Türkiye merkezli bakış açısının, ihanete karşı birliğin, teslimiyetçiliğe karşı asaletin aslında resmi bu salondur. Bu tablo; aslında ecdadımızın bize bıraktığı mirasıdır, kardeşliğimizin bereketidir. Bu tablo; AK Parti'dir, MHP'dir, Cumhur İttifakı'dır" ifadelerini kullandı.