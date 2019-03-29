Bakan Kurum: "Kulu İlçemiz İçin 17 Milyon Liralık Atık Su Arıtma Tesisi Yatırımına Başlıyoruz"
59 dakika önce
- Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Bakan Kurum ve beraberindekilerin toplu görüntüsü Bakan Kurum'un vatandaşlara gül takdiminden görüntüler KONYA( AA) - Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kulu'da Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM)'ni ziyaret etti.
- Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un konuşması
Bakan Kurum ve beraberindekilerin toplu görüntüsü
Bakan Kurum'un vatandaşlara gül takdiminden görüntüler KONYA( AA) - Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kulu
'da Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM)'ni ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:38 Kaynak: AA
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