Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Lpg'li Araçların Kapalı Alanlara Girmesine İlişkin Yönetmelikle Yapılacak...

Bakan Kurum, Lpg'li Araçların Kapalı Alanlara Girmesine İlişkin Yönetmelikle Yapılacak...

27 dakika önce

Bakan Kurum, LPG'li araçların kapalı alanlara girmesine ilişkin yönetmelikle yapılacak düzenlemelerin, nisandan itibaren hayata geçeceğini bildirdi.

Bakan Kurum, Lpg'li Araçların Kapalı Alanlara Girmesine İlişkin Yönetmelikle Yapılacak..., System.String[]
Bakan Kurum, LPG'li araçların kapalı alanlara girmesine ilişkin yönetmelikle yapılacak düzenlemelerin, nisandan itibaren hayata geçeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Politika
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