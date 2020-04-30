Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yapımı devam eden TOKİ konutlarının yıl sonuna yetiştirileceğini yeni yapılan konutların her türlü altyapı ve üst yapılarının tamamlanıp teslim edileceğini söyledi.



41 kişinin hayatını kaybettiği 24 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri, bazı ilçe Belediye Başkanları ile video konferans yöntemini kullanarak toplantı yaptı.



Bakan yardımcıları ile Çevre Şehircilik Müdürü Fikret Orhan'ın katıldığı toplantıda, Malatya'da yapımına başlanılan Millet bahçesinin şuan yüzde 15'lik kısmının tamamlandığı bittiğinde Türkiye'de örnek proje olacağı, bilgisi verilirken, belediyelerin diğer çalışma ve talep ve beklentileri de görüşülüp değerlendirildi.



Bakan Kurum toplantıda yaptığı konuşmada, "Deprem sonrası Malatya'da yapımına başlanan ve yapımı devam eden TOKİ konutlarının yılsonuna yetiştirileceğini yeni yapılan konutların her türlü altyapı ve üst yapılarının tamamlanıp teslim edileceği belirterek, arıtma tesisinin ıslahı için ödenek gönderileceği de söyledi. - MALATYA