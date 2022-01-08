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BAKAN KURUM, MANAVGAT YANGININDAN ETKİLENEN MAHALLELERDE İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika

BAKAN KURUM, MANAVGAT YANGININDAN ETKİLENEN MAHALLELERDE İNCELEMEDE BULUNDU

08.01.2022 10:38

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen temmuz ayında yaşanan orman yangınından en çok etkilenen Kalemler ve Demirciler Mahallelerinde incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmaları denetledi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen temmuz ayında yaşanan orman yangınından en çok etkilenen Kalemler ve Demirciler Mahallelerinde incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmaları denetledi.

Bakan Murat Kurum, Manavgat'ta geçtiğimiz 28 Temmuz'da başlayan, 10 günde söndürülen orman yangınında zarar gören Kalemler ve Demirciler Mahallelerinde yapılan çalışmaları denetledi. Önce yangının ilk gününde büyük zarar gören Kalemler Mahallesi'nde incelemede bulunan Bakan Kurum, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kalemler İlkokulu'nu gezerek yetkililerden bilgi aldı. Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların yaşadığı sıkıntıları da dinleyen Bakan Kurum, yetkililere en kısa sürede çözülmesi için talimat verdi. Ardından Demirciler Mahallesi'ne geçen Bakan Kurum, yapımı bitme aşamasına gelen Mustafa- Zeynep Arslan çiftinin evinde incelemede bulundu.

2021'DE BİRÇOK AFET YAŞANDI

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Murat Kurum, 2021 yılında ülke olarak ardı ardına birçok afet yaşadığını hatırlattı. Türkiye'de ilk önce Rize, Artvin, akabinde Antalya, Muğla orman yangınları, ardından Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan seller gibi birçok afet yaşandığını belirten Bakan Kurum, "Yangın afetinde tüm ülkemiz bir ve beraber oldu. Ülkemizin kalbi Antalya ve Muğla için attı. Herkes elinden gelen yardımı, Antalya'da, Muğla'da yangından zarar gören vatandaşlarımız için bir seferberlik ruhu içinde yardımları buraya ulaştırmaya gayret ettik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklar olarak yangın ardından yine inşaatlarımızın başladığı sürece dek AFAD, UMKE, Kızılay, jandarma, emniyet, itfaiye ekiplerimizle yangınla Alanya'da Akseki'de İbradı'da mücadele ettik? dedi.Yangın başladığında, önce vatandaşların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Bakan Kurum, hemen ardından 50 bin lira eşya, kira ve taşınma yardımı yapmak suretiyle onların güvenli alanlarda oturmalarına imkan sağladıklarını anlattı.

'1350 KONUT VE 750 AHIR PROJESİ YAPACAĞIZ'

Antalya ve Muğla'da toplam 1350 konut, 750 ahır projesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, 'Vatandaşlarımıza 1 yıl içinde bölgenin ihtiyacını karşılayacak şekilde, 2 artı 1, 3 artı 1 yöresel mimariye uygun konutlar yapmak için çalışmalarımızı başlattık. 1 yıl içinde vatandaşlarımızla anlaşmak kaydıyla konutlarını kendilerine teslim edeceğimizi ifade etmiştik. Arsalardaki sorunların halledilmesi, vatandaşların mutabakatlarıyla inşaatlarımızı başlattık. 2-3 ay içinde evlerini etaplar halinde bitirip teslim etmeye gayret göstereceğiz' dedi.

'BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ DEĞİŞTİRDİK'

Bakan Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: ?Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rize, Giresun, Artvin, Elazığ, İzmir'de ne yapıldıysa Antalya ve Muğla'da yangından etkilenen vatandaşlara konut ve ahırlarını aynen yapacağız. Güvenli evlere insanlarımızı yerleştireceğiz. Herhangi bir yangın sebebiyle yerleşimin yanındaki bitki örtüsünü çeşidini değiştirdik ve buna ilişkin tedbirlerimizi başlatmış olduk. Ekolojik bilimsel temelli buradaki doğa yaşamını eskisi gibi canlandıracak, buradaki yaşayan canlılarımızı tekrar bölgemize getireceğimiz çalışmayı titizlikle yürütüyoruz.?

ALTYAPIYA TOPLAM 182 MİLYON YATIRIM

Bütün mahallelerde altyapı konusundaki eksiklerin giderilmesi için çok hızlı bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Bakan Kurum, 'Benim işim değilmiş, bu eksik benim eksiğim değilmiş anlayışıyla değil, vatandaşımızın ne talebi varsa bu talepleri karşılamak suretiyle yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bütün köylerdeki alt yapı eksikliklerini giderdik. Yaklaşık 102 milyon liralık kredi, finans imkanı sağladık. Vatandaşlarımızı söz verdiğimiz alt yapı, su eksikliklerini giderdik. 80 milyon destekle toplam 182 milyonluk alt yapıyı İller Bankamız belediyelerimizle birlikte gerçekleştiriyor olacak' ifadelerine yer verdi.Konuşmasının ardından Demirciler Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını dinleyen ve onlarla sohbet eden Bakan Kurum, vatandaşların her şeyin en güzeline layık olduğunu, yaşanan sıkıntıların çok kısa sürede çözüleceğini belirtti.İncelemenin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat Gençlik Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı.

BAKAN KURUM, MANAVGAT YANGININDAN ETKİLENEN MAHALLELERDE İNCELEMEDE BULUNDU
BAKAN KURUM, MANAVGAT YANGININDAN ETKİLENEN MAHALLELERDE İNCELEMEDE BULUNDU
BAKAN KURUM, MANAVGAT YANGININDAN ETKİLENEN MAHALLELERDE İNCELEMEDE BULUNDU

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Murat Kurum, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM, MANAVGAT YANGININDAN ETKİLENEN MAHALLELERDE İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KURUM, MANAVGAT YANGININDAN ETKİLENEN MAHALLELERDE İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika
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