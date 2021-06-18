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Bakan Kurum: "Marmara 10 gün öncesine göre daha temiz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Marmara 10 gün öncesine göre daha temiz"

18.06.2021 19:22
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte müsilaj temizleme çalışmalarına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte müsilaj temizleme çalışmalarına katıldı. Bakan Kurum, "Marmara 10 gün öncesine göre daha temiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya müsilaj temizliği çalışmalarına katıldı, tekne ile Marmara Denizi'ni boydan boya gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonrası ODTÜ Bilim Teknesini ziyaret ederek müsilaj temizliği çalışmaları hakkında basın açıklaması yaptı. Tekne üzerinde yaptığı açıklamada Bakan Kurum, "İklim değişikliklerine baktığımızda Marmara Denizinin sıcaklığının arttığını görüyoruz. Egeye Akdeniz'e baktığımızda Marmara'nın 1 derece arttığını görüyoruz. Bizim de Marmara'da kararlı bir şekilde açıklamış olduğumuz eylem planları çerçevesinde adımlarımızı atmamız gerekiyor" diye konuştu.

"BU KONUDA KARARLIYIZ"

"Bu konuda oldukça kararlı gidiyoruz. Açıklamış olduğumuz eylem planlarını bir takdim çerçevesinde illerde valiliklerimizin koordinasyonunda yürütüyoruz ve bu konuda kararlıyız" diyen Bakan Kurumu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun bizzat takipçisidir. Bu çerçevede hemen bir koordinasyon kurulu oluşturduk. Bakanlığımız, valiliğimiz, belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla alt gruplar oluşturduk. Atılması gereken tüm adımları atıyoruz" şeklinde konuştu.

"MARMARA'YI BEKLENENDEN DAHA KISA SÜREDE İNŞALLAH ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Marmara Denizi'nin gün geçtikçe temizlendiğini belirten Kurum, "Şunu da belirtelim ki Marmara'mız 10 gün öncesinden daha temiz. Hem aldığımız tedbirler hem yaptığımız temizlik çalışmaları ve atacağımız adımlar, biz Marmara'mızı beklenenden daha kısa sürede inşallah eski haline getireceğiz. Toplamda sahada 1550 arkadaşımız çalışıyor. Gerek valiliğimizde gerek bakanlığımızda gerek belediyemizde 1550 arkadaş sahada temizlik çalışmaları ve yapılması gereken eylem planlarını bir bir atıyoruz. Toplamda bugüne kadar 4041 tane denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler kapsamında 8 işletmeye kapatma cezası ve toplamda 2.5 milyon lira idari para cezası uygulandı ve 7 gün 24 saat bu denetimler devam ediyor. Bu noktada Marmara'nın kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu anlayışla arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor" dedi.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Bakan Kurum: Marmara 10 gün öncesine göre daha temiz
Bakan Kurum: Marmara 10 gün öncesine göre daha temiz
Bakan Kurum: Marmara 10 gün öncesine göre daha temiz

Ali Yerlikaya, Murat Kurum, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Marmara 10 gün öncesine göre daha temiz' - Son Dakika


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