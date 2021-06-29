Bakan Kurum: Marmara'da 14 milyon lira idari para cezası uygulandı (2) - Son Dakika

AKŞEHİR GÖLÜ'NÜ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLAN ETTİK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programında Akşehir ilçesinde Dudu Kadın Çarşı'nın açılış törenine katıldı. Burada Akşehir Gölü'ne değinen Bakan Kurum, "Akşehir Gölü, kesin korunacak hassas alan ilanı yaptık. Göllerimizin kuruduğunu, kuraklık yaşadığımızı ifade ediyoruz ki, bu alanları koruma altına alarak çocuklarımıza en güzel haliyle bırakmak istiyoruz. Akşehir ve Tuzlukçu da, Akşehir Gölünün çekilmesi sonucu ortaya çıkan araziler vardı 24 yıldan bu yana vatandaşlarımız tarafından tarımsal alan olarak kullanıyordu. Bu yerlerin tapusunu vermek için bu bölgede yaşayan 10 bin vatandaşımızı ilgilendiren mülkiyet irtifakını çözüme kavuşturduk." dedi. Bakan Kurum, belediyeye ait bahçeki ağaçtan da Akşehir kirazı topladı.

MİLLET BAHÇESİBakan Kurum daha sonra Konya kent merkezine gelerek, yapımı devam eden Millet Bahçesi ve camii inşaatında incelemede bulundu. Yurt genelinde 61 millet bahçesini tamamladıklarını kaydeden Bakan Kurum, yurt genelinde yaklaşık 57 milyon metrekarelik 326 adet millet bahçesinin yapımının devam ettiğini belirtti. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Bakan Kurum, iklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediğini de zifade ederek şunları söyledi: "Biliyoruz ki iklim değişikliği tüm dünyayı etkiliyor. Ülkemizi de etkiliyor, etkilemeye devam edecek. Biz iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek, kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız. Tarım alanında, turizm alanında, sanayi alanında, savunma sanayi alanında amacımız, hedefimiz bu. 2030'larda 2050'lerde artık su savaşları çıkacak. Baktığımızda 2020 dünyanın en sıcak 2020'si oldu. 2021 yine en sıcak yılı oldu. Bu sıcaklık artarak devam edecek. Hem iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede bu yeşil alanların artırılması olsun, ekolojik koridorların açılması olsun, hem de şehrimizin nefes aldığı, ülkemizin nefes aldığı, okyanuslarımızın, derelerimizin korunacağı adımları atıyor, ülkemizin kuzeyiyle güneyini, doğusuyla batısını birbirine bağlayacak 4 ekolojik ana hat üzerinde millet bahçeleriyle de şehirlerimizi buluşturup bağlamak süratiyle, yatayda şehirlerimizin nefes alacağı alanlar oluşturuyoruz. Bunun için de sulama projelerinin yapılması, yeşil alanlarımızın, korunan alanlarımızın arttırılması gibi birçok eylemimiz var. Bu çerçevede de amacımız, hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Bakan Kurum, millet bahçesinde incelemelerde bulunduktan sonra Konya Gazeteciler Cemiyeti ile İttifak Holding Konyaspor'u ziyaret edip, her iki kurumda da göreve yeni gelen yönetim kurulu üyelerine tebrik etti.

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