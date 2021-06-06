Bakan Kurum, "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katıldı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un selamlaşması
Toplantı salonundan görüntüler KOCAELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen ve Marmara Bölgesi'ndeki illerin vali ve belediye başkanlarının katıldığı "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: AA
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