Bakan Kurum, "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katıldı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un selamlaşması

Toplantı salonundan görüntüler KOCAELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen ve Marmara Bölgesi'ndeki illerin vali ve belediye başkanlarının katıldığı "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.