Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendiğini belirtti.

Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliğine ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ettiklerini aktaran Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde de 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik." ifadelerini kullandı.

Kurum, 18 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1361, Kocaeli 298, Bursa 132, Tekirdağ'da 152, Balıkesir'de 416, Çanakkale 348, Yalova'da ise 1495 metreküp müsilajın 255 bölgedeki çalışmalarla temizlediklerini vurguladı.

Mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 835 bin lira idari para cezası

Denetim çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerine işaret eden Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 396 denetimde mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 835 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimizin temizliğinde, sahada 1550 arkadaşımızla çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi ile organik bakteriyle deniz yüzeyindeki müsilajın ayrışmasına dair çalışma yürütüyoruz. Salı günü denizimizde, iki yerde oksijen seviyesini artıracak projemizi başlatacağız. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız çerçevesinde, sahada gece gündüz demeden el birliğiyle çalışıyoruz. 'Marmara Hepimizin' anlayışıyla hareket ediyoruz."