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Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik - Son Dakika

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik

20.06.2021 13:45
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizimizdeki müsilaj seferberliğimizin 12'nci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizimizdeki müsilaj seferberliğimizin 12'nci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik" dedi.

Bakan Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında başlatılan temizlik seferberliğinde gelinen duruma ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin 12'nci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik. 19 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 1584 metreküp, Kocaeli 326 metreküp, Bursa 133 metreküp, Tekirdağ 153 metreküp, Balıkesir 466 metreküp, Çanakkale 378 metreküp, Yalova 1515 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden temizledik" dedi.Bakan Kurum, 12'nci gün itibariyle 4 bin 647 denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kurallara aykırı davranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası uyguladık. Marmara Denizi'mizi, sahada gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmalarımızla hep birlikte temizliyoruz. Marmara Denizi'mizi, deniz canlılarımızın evlerini, duru ve berrak haline döndürüyoruz" ifadesini kullandı.


Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik

Marmara Denizi, Murat Kurum, Twitter, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik - Son Dakika


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