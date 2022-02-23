Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yoktur (1) - Son Dakika

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, derinde de şu an için müsilaj yoktur" dedi.

Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük de katıldı.