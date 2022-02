BAKAN KURUM: MARMARA DENİZİ'NDE ŞU AN İÇİN MÜSİLAJ YOKTUR - Son Dakika

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, dibinde de şu an için müsilaj yoktur" dedi.

Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yöneticileri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşların yöneticileri katıldı.

Bakan Kurum toplantının ardından açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum, "Marmara Denizi'nde izleme faaliyetlerini yapıyoruz. Bakanlık olarak izleme ağımızı müsilaj özelinde de aslında genişlettik ve 152 noktada izleme faaliyetlerimizi arttırmak suretiyle an be an yapıyoruz. Haziran ayında 234, Temmuz- Eylül aylarında 207, Ocak 2022'de de 107 noktada izleme çalışması yaptık. Yaptığımız izleme faaliyetleri çok çok olumlu. Haziran ayında yoğun şekilde denizlerimizde gördüğümüz, özellikle yaz başında 10-25 metre derinlikle sıkışan müsilaj tabakaları 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi. Son haberde bahsi geçen bir bölge vardı ' Çanakkale 'de müsilaj görüldü' diye. Bizim yapmış olduğumuz tespitlerde ne sahada ne uydu görüntülerinde yüzeye vurmuş herhangi bir müsilaj tabakası yoktur. Şunu da net ifade etmek isterim ki Marmara'da yaptığımız bilimsel araştırmalar, yine ODTÜ MARMOD kapsamında ve diğer üniversitelerimizle yaptığımız çalışmalar neticesinde de Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, dibinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacağı anlamına da gelmemektedir" dedi.

18 MİLYAR LİRA MAALİYETKurum, "İSKİ özelinde İstanbul'da yeni nasıl projeler geliştirebilirizin toplantılarını, istişarelerini yapacağız. Biz arıtma tesislerimizi ileri biyolojik ve mebran teknolojisi diye bunun dışında çok daha farklı noktalarda bütün illerimizi kapsayan projeleri de yine burada yerelde istişare etmek ve tüm Marmara genelinde bu süreci yönetmek üzerine de bir karar aldık. ve bu manada sürecimizi de yarından itibaren başlatıyor olacağız" diye konuştu.Bakan Kurum, "Atık su arıtma tesislerine ilişkin yatırım ihtiyaçları ortaya kondu. Bu klasik yöntemlerle dediğimiz çalışma çerçevesinde İstanbul'da İstanbul özelinde 23 tane arıtma tesisinin yenilenmesi ihtiyaçları söz konusu. Diğer tesislerle ilgili yeterlilik söz konusu, 75 tesis, 23 tanesinin de yenilenmesi söz konusu. Bu çerçevede de toplam proje maliyeti İstanbul özelinde yaklaşık 18 milyar lira olarak büyükşehir belediyemiz bize bunu sundu. Bu çerçevede büyükşehir belediyesinin finansman noktasında bizden talepleri oldu, biz de bakanlık olarak tüm ülke genelinde Dünya Bankası'ndan, uluslararası kuruluşlardan sağladığımız iklim değişikliği ile ilgili sağladığımız finansmanlardan İstanbul'a ayıracağımız hakkaniyet çerçevesindeki pay dışında büyükşehir belediyesi de kendi bütçesinden yine yatırım yapma noktasında süreci yöneteceğini ifade ettiler" şeklinde konuştu.

MÜSİLAJ İLE MÜCADELE EKİPMANLARIMurat Kurum, müsilaj ile mücadele ekipmanları konusunda, "Bugün yok ama inşallah karşılaşmayız, olası müsilajla karşılaşma durumuna göre belediyelerimizin ekip ve ekipmanlarını artırması, yine bakanlık bünyesinde, valimiz bünyesinde olası bir müsilaj problemine karşı araç ve gereçlerin artırılması noktasındaki çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu çerçevede 16 olan denizin aracının 32'ye çıkarılması, yine karasal toplama faaliyetlerini yürütecek teknolojilerinde uygulanması amacıyla bu sürecimizi, ekip ve ekipmanlarımızı, araçlarımızı güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"Bakan Kurum, "Marmara özelinde bulunan atık su arıtma tesislerinin gerçek zamanlı izlenmesine yönelik genelge yayımladık ve buna bin metreküp/gün ve üzerindeki kapasiteye sahip her tesis an be an izlenmektedir. Bu çerçevede bugüne kadar yaklaşık 3 bin 897 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler sadece İstanbul'da toplamda 14 bin çevre denetimi kapsamında 974 işletmeye ve 99 deniz aracına 137 milyon lira idari para cezası kesilmiştir. Bu denetimler aralıksız devam edecektir. Marmara'mızın bu noktada kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kirleten kim olursa olsun onunla ilgili her türlü yaptırımı yapma noktasında arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Bu çerçevede faaliyetlerimiz de devamlı sürecektir" dedi. Görüntü dökümü: -------------Kurum'un açıklamaları

Detaylar