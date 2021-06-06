Bakan Kurum: Marmaramızı kaderine terk etmeyeceğiz - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , İzmit Körfezi'nde deniz salyası ile ilgili araytırma yapan ODTÜ Bilim-2 Araştırma Gemisi'nde incelemelerde bulundu. Deniz salyası ile mücadele konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Kurum, "Marmaramızı, Boğaz'ımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Bir afet yönetimi planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız ve koruma altına alacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj diğer adıyla deniz salyası ile ilgili mücadele planını açıklamak için Kocaeli'ye geldi. Başiskele ilçesine gelen Kurum, İzmit Körfezi'ne açılarak 91 farklı yerden numune alan ODTÜ Bilim-2 Araştırma Gemisi'nde incelemelerde bulundu.