BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ - Son Dakika
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BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ

29.04.2022 02:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ula ilçesindeki programının ardından Menteşe ilçesinin Kafaca Mahallesi'nde, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye indikleri sırada, metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 2'si kardeş 4 kişinin ailelerine...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ula ilçesindeki programının ardından Menteşe ilçesinin Kafaca Mahallesi'nde, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye indikleri sırada, metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 2'si kardeş 4 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Kurum, taziye ziyaretinin ardından Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gençler ile bir araya geldi. Gençler ile sohbet ettikten sonra basketbol oynayan Bakan Kurum, Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ
BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ
BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ
BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ

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Bakar Kurum'dan ailelere taziye ziyareti Bakar Kurum'dan ailelere taziye ziyareti BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ - Son Dakika
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