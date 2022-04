BAKAN KURUM MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ - Son Dakika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Marmaris'te geçen yıl 9 gün süren ve yaklaşık 13 bin 650 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarının ardından deniz dibinde biriken balçıkların temizlenmesi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, Bakanlığımız burada bir dip tarama ve temizlik sürecini başlatacak. Marmaris'imizi inşallah en kısa zamanda o eski en güzel hatırladığımız Marmaris'e getirebilmenin çabası içerisinde olacağız dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla ziyaretine ilk olarak 'Sakin Şehir' unvanlı Köyceğiz ilçesinden başladı. Köyceğiz Belediyesi tarafından yapılan 2 bin 100 metre uzunluğundaki bisiklet yolunun açılışını yapan Bakan Kurum, bisiklet ile tur attıktan sonra Marmaris'e hareket etti. Bakan Kurum, beraberindeki Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Gökcan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve kurum müdürleri ile birlikte Marmaris'in Osmaniye Mahallesi'ndeki kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından, geçen yıl 9 gün süren orman yangınlarında zarar gören ve TOKİ tarafından yenisi yapılan yangın konutları ile İçmeler Körfezi'nde incelemelerde bulundu.

'290 BAĞIMSIZ YAPIYI 1 YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDECEĞİZ'

Yanan bölgelerde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Her yangın afetinde olduğu gibi her sel, deprem afetinde olduğu gibi biz seferberlik ruhuyla daha önce Malatya, Elazığ, Kastamonu, Rize, Bartın'da ne yaptıysak İzmir'de nasıl vatandaşımızın yanında yer aldıysak Antalya'mız ve Muğla'mız için de yangın afeti sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde hemen vatandaşlarımızın yanında olduk. Yangından zarar gören neresi varsa oralara gittik, muhtarlarımızla görüştük. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilme gayreti içerisinde olduk. Bir yıl içerisinde yanan evlerin yerlerine yenilerinin yapılacağının sözünü verdik. Bu çerçevede yaklaşık 290 bağımsız bölümden oluşan, konutuyla, ahırıyla, deposuyla vatandaşlarımızın yangından zarar gören yerlerinin yapım sürecini başlattık. Az önce de bir evimizi ziyaret ettik. Vatandaşımızın mutluluğuna şahit oluyoruz. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde teslimlerini yapacağız. Bunun dışında yine köylerimizin altyapılarında, kanalizasyonda, içme sularında, spor sahalarında ihtiyaçları var. Eksiklerin giderilmesi sürecini yürüteceğiz. Yanan kısımların bazı bölümleri de özel çevre koruma bölgeleri ve sit alanlarından oluşuyor. Bu alanlara ilişkin de sadece üst yapıya ilişkin değil, tabiatta da rehabilitasyonu bilim insanlarımızın verdiği görüşler doğrultusunda yapıyoruz. Ağaçlarımızın dikimi yine buradaki ekolojik ve bitkisel yaşamın yeniden canlandırılması, buradaki yabani hayatın korunabilmesi adına da çalışmalar yürütüyoruz. Bu afetten zarar gören, vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağız. Her afette olduğu gibi yine yangın afeti sebebiyle de Muğla'mızın yanında olacağız. Bu afetten dolayı Muğla'mıza, Antalya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralı kardeşlerimiz var, onlara da acil şifalar diliyorum dedi.

'KAÇAK YAPIYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini belirten Bakan Kurum, Kaçak yapılar konusunda bilhassa özel çevre koruma bölgelerinde kaçak iskele, yat bağlama yeri gibi yerlerde yapıldığını tespit ettiğimiz alanlarda biz Valiliğimizle, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle, Kaymakamlıklarımızla birlikte tespitleri yapıyoruz. Kıyılarda yıkımları gerçekleştirdik. Bu tespitler çerçevesinde de özellikle sit alanlarında kaçak yapıya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. İmar barışına başvurmuş, imar barışından hak elde etmiş vatandaşlarımızın zaten durumları baki, bunun dışında hala bu alanlarda bilhassa bu durumu fırsat bilip yangın sebebiyle boşalan alanlarda yapılaşma talebiyle veya bu noktada yapılaşmanın tespit edildiği alanlardaki duruma ilişkin de kararlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Kaçak yapılara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.

'KÖRFEZDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI'

Yağışlar sonrası körfezde küllerden kaynaklı dip çamurun temizleneceğini belirten Bakan Kurum, Yangın sebebiyle bilhassa İçmeler Körfez'de buradaki rüsubatın, yine yangından oluşan küllerin yağışlarla birlikte dereler vasıtasıyla körfeze aktığının tespitini yaptık. Bu noktada bakanlığımız burada bir dip tarama ve temizlik sürecini başlatacak. Marmaris'imizi inşallah en kısa zamanda, o eski en güzel hatırladığımız Marmaris'e getirebilmenin çabası içerisinde olacağız. Hem tabiatta bu süreci takip edeceğiz hem körfezimizdeki dip çamurun alınması, oradaki tortuların temizlenmesi suretiyle inşallah masmavi o turkuaz rengi körfezimize yeniden kavuşacağız. Ben bu süreçte yoğun emek sarf eden ormancılarımıza, şehit verdik onlara tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Kızılay'ımıza, TOKİ'mize, İller Bankamıza, AFAD'ımıza, tüm bakanlıklarımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum diye konuştu. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet Ula Belediyesi tarafından hazırlanan iftar programına katılmak üzere Marmaris'ten ayrıldı.