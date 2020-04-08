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Bakan Kurum: "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım...
6 saat önce
Bakan Kurum: "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek.
Bakan Kurum: "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:32 Kaynak: AA
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