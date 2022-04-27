Bakan Kurum MHP standını ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Kurum MHP standını ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sivas ziyareti sırasında MHP standını ziyaret ederek partililere başarılar diledi

SİVAS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sivas ziyareti sırasında MHP standını ziyaret ederek partililere başarılar diledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sivas'ta bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı iftar programının ardından tarihi kent meydanında halka lokma tatlısı ikram etti. İstasyon caddesinde yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti. MHP standını da ziyaret eden bakan buradaki partililere başarılar diledi. Bakan Kurum önce satın aldığı meyveleri ardından satın aldığı dondurmaları çevresindekilere ikram etti.