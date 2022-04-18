Bakan Kurum: "Millet bahçeleri deprem anında toplanma alanı vazifesi de görecek" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "Millet bahçeleri deprem anında toplanma alanı vazifesi de görecek"

18.04.2022 15:32
Bakan Kurum: "Millet bahçeleri deprem anında toplanma alanı vazifesi de görecek"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, millet bahçelerinin deprem gibi afetler sırasında toplanma alanı vazifesi de göreceğini belirterek, vatandaşların burada barınma, gıda ve tedavi...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, millet bahçelerinin deprem gibi afetler sırasında toplanma alanı vazifesi de göreceğini belirterek, vatandaşların burada barınma, gıda ve tedavi gibi ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi.

Kocaeli'de temaslarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımına devam edilen Gebze Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Kurum, millet bahçesinin ilk fidanını dikerek, ilk çiviyi kendi elleriyle çaktı. Yıl sonunda millet bahçesinin hizmet vermeye başlayacağının müjdesini veren Bakan Kurum, bu tür alanların bir afet anında toplanma alanı vazifesi göreceğini de söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZIN NEFES ALACAĞI ALANLARI YAPIYORUZ"

Hem projeleri yerinde görmek hem de yeni projeleri istişare etmek için bir araya geldiklerini aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu an Gebze'deyiz. Bundan sonra da Kocaeli Körfez, Derince ve merkezde hem kentsel dönüşüm projelerini yerinde göreceğiz hem vatandaşlarımızla istişare edeceğiz hem de en son Cedid Mahallesi'nde yıkılması gereken binaların yıkım törenini hep beraber gerçekleştireceğiz. Dilovası'nda Kömürcüler OSB'nin taşınmasına yönelik sürecin takibini yapıyoruz. Dilovası'ndaki vatandaşlarımızı Tavşancıl'daki rezerv alanlardaki sürecimizi de kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Şu an Gebze Millet Bahçesi içerisindeyiz. Burası 393 bin metrekarelik bir alan. Burası aslında Toplu Konut İradesi mülkiyetindeki bir alandı. Ancak Gebze'deki vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde burayı Kocaeli'mize, Gebze'mize bir millet bahçesi olarak kazandırma sözü vermiştik ve bu çerçevede de millet bahçemizin ihalesini gerçekleştirdik. Tabi biz tüm Türkiye genelinde, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kocaeli'mizde de toplamda 1 millet bahçemiz var. Bir kısmı inşa aşamasında, bir kısmı proje aşamasında, bir kısmı da bugün gelip gördüğümüz gibi sürecinde hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Toplamda 8 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz Kocaeli'mize. Bu da gerçekten Kocaeli gibi üreten bir sanayi şehrimizde vatandaşlarımızın sosyalleşme adına birliklerini, beraberliklerini gösterme adına çok çok önemli. Bu vesileyle de yeşil alan miktarını arttırıyor ve şehirde vatandaşlarımızın nefes alacağı alanları yapıyoruz" dedi.

"MİLLET BAHÇELERİ DEPREMLERDE TOPLANMA ALANI VAZİFESİ GÖRECEK"

Kocaeli'nin deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Hala 1999'da yaşadığımız depremin acıları içimizde. Bu alanlar aynı zamanda bir toplanma alanı vazifesi görecekler. Allah göstermesin bir deprem anında bu millet bahçesinin altyapısı buna göre hazırlanıyor. Geçici toplanma alanı da vatandaşlarımızın barınma, gıda, sağlık ihtiyaçlarını verebileceğimiz bir alan. Bu anlamda da çok çok kıymetli. Bir taraftan da deprem dönüşümü çerçevesinde kentsel dönüşüm projelerimizi büyükşehir belediyemizle, ilçe belediyelerimizle bir koordinasyon halinde yürütüyoruz. Amacımız büyük ve güçlü Kocaeli için mücadele etmektir. Bunu da hep birlikte yapıyoruz. Kocaeli her zaman ülkenin yükselen değeri, üreten değeri. Alın terinin şehri Kocaeli'ye her zaman destek olmaya devam edeceğimizi de buradan bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

(Mert Gürenç - Emrah Dursun - İHA)

Bakan Kurum: Millet bahçeleri deprem anında toplanma alanı vazifesi de görecek
Bakan Kurum: Millet bahçeleri deprem anında toplanma alanı vazifesi de görecek
Bakan Kurum: Millet bahçeleri deprem anında toplanma alanı vazifesi de görecek
Bakan Kurum: Millet bahçeleri deprem anında toplanma alanı vazifesi de görecek
Bakan Kurum: Millet bahçeleri deprem anında toplanma alanı vazifesi de görecek

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İklim Değişikliği, Murat Kurum, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bakan Kurum: "Millet bahçeleri deprem anında toplanma alanı vazifesi de görecek" - Son Dakika
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