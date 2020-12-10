Bakan Kurum "Millet Bahçeleri İlk Fidanıyla Buluşuyor" programında konuştu: (2) - Son Dakika

Bakan Kurum "Millet Bahçeleri İlk Fidanıyla Buluşuyor" programında konuştu: (2)

10.12.2020 17:53
Bakan Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara 2023'ten itibaren artık, gölleriyle, akarsularıyla 'Mavi Ankara', yeni yeşil alanları, millet bahçeleri ve ekolojik koridoruyla 'Yeşil Ankara' olarak anılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara 2023'ten itibaren artık, gölleriyle, akarsularıyla 'Mavi Ankara', yeni yeşil alanları, millet bahçeleri ve ekolojik koridoruyla 'Yeşil Ankara' olarak anılacak." dedi.

Akyurt ilçesinde düzenlenen "Millet Bahçeleri İlk Fidanıyla Buluşuyor" programında bir konuşma yapan Kurum, Mamak Üreğil Millet Bahçesi'ni hizmete açtıklarını anımsattı.

Buradan bir müjde vermek istediğini belirten Kurum, dün itibarıyla Cebeci Millet Bahçesi'nin ihale sürecini tamamladıklarını, inşa faaliyetlerine başladıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, "Amacımız, hedefimiz önümüzdeki yıl Cebeci'de bütün Ankara'nın yürüyerek ulaşabileceği Cebeci Millet Bahçesi'ni de Ankara'mızın hizmetine sunacağız. Başkentimizin merkezinde Ankaralı kardeşlerimize nefes aldıracak yeni bir yeşil alan kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Akyurt Millet Bahçesi'ni 130 bin metrekarelik alanda yaptıklarını dile getiren Kurum, şöyle dedi:

"Akyurt'ta millet bahçemizde bir tarafta inşallah hemşerilerimiz, Ayşe teyzemiz komşularıyla buluşurken, diğer tarafta camiden çıkan Ömer amcamız beraber saf tuttuğu arkadaşıyla birlikte bu millet bahçesinde sohbet edecek. Bir taraftan çocuklarımız ağaç altında, havuz kenarında oynarken diğer taraftan gençlerimiz spor alanlarında spor yapacak, yürüyüş yapacak, bisiklete binecek, çiçek kokularının, kuş seslerinin eşliğinde kitap okuyacak. Yeri gelecek düğünlerimizi burada yapacağız. Gelinlerimiz ve damatlarımız en güzel fotoğraflarını burada çektirecekler. Bayramlaşmalarımızı burada yapacağız. Burada birbirimize sarılacağız."

Bakan Kurum, ilk fidanını toprakla buluşturdukları Akyurt Millet Bahçesi'nin 2021 yılı içerisinde tamamlanıp hizmete sunulacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Bakın, Ankara'nın neresine giderseniz gidin, Ankara'yı güçlü Türkiye'nin güçlü başkenti yapmak için ortaya koyduğumuz projeleri görürsünüz. Başkentimizi doğal güzelliklerini, göllerini, akarsularını, yeşil alanlarını koruyan bir çevre ve şehircilik hamlesiyle, 2023'e, 2053'e, 2071'e hazırlamak için canla başla milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, vatandaşımızla birlikte çalışıyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında hep birlikte Ankara'nın simgesi olacak Saraçoğlu Mahallesi'ni Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi çalışmalarını başlattık. 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' hedefiyle Ankara'mızda 21 riskli ve 33 rezerv yapı alanımızda deprem dönüşüm projelerini gerçekleştiriyoruz. Ağustos ayında hep birlikte, Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm konutlarının temel atma törenini yine buradaki gibi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik."

Ankara'da inşa ettikleri 91 bin konutun yanında dar gelirliler için yeni 12 bin 500 sosyal konutun hızla yükseldiğini anlatan Kurum, "Birbirinden güzel kamu ve sosyal donatı alanlarıyla, binalarıyla, sokak sağlıklaştırma, cephe yenileme çalışmalarıyla Ankara'nın çehresini aslına uygun bir şekilde güzelleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle 'eski Ankara' adıyla andığımız Altındağ'ımızda tarihi, kültürümüzü ön plana çıkaracak bir yenileme projesini de hayata geçiriyoruz. Bu projemizi çok önemsiyorum. İnşallah vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, Ankara Kalesi'nden başlayarak, Hergelen Meydanı'nın, yine Ulus'umuzdaki Yahudi Mahallesi'nin ve belediye binasının içinde yer aldığı çok geniş bir alanda bu projeyi planladık, tasarladık, adımlarımızı attık. İnşallah yine Hamamarkası mevkisindeki konakların restorasyon çalışmalarını Altındağ Belediyemizle yürütüyoruz, hızla devam ediyor." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, tarihi yeniden gün yüzüne çıkarma projesiyle Atatürk Orman Çiftliği'yle başlayan Atatürk Kültür Merkezi, yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra binasının, AKM Millet Bahçesi, Gençlik Parkı ve eski 19 Mayıs Stadı'nın içinde yer aldığı son derece geniş bir kültür ve tarih aksını, Ankaralılarla buluşturduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ankara'mıza değer katacak, İmrahor Millet Bahçesi'nden başlayarak, Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanı içerisinde yer alan yeşil koridoru da güneyde oluşturuyoruz. İnşallah tüm bu projelerle Ankara'mızı şanına yakışır bir görünüme kavuşturacağız. Ankara 2023'ten itibaren artık, gölleriyle, akarsularıyla 'Mavi Ankara', yeni yeşil alanları, millet bahçeleri ve ekolojik koridoruyla 'Yeşil Ankara' olarak anılacak. Ankara, yeni sosyal konutlarıyla yatay mimariyle yükselen bir başkent, dönüşüm konutlarıyla daha sağlıklı ve güvenli bir şehir olacak."

Programa, Vali Vasip Şahin, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Akyurt Millet Bahçesi'ne, Bakan Kurum ve katılımcılar ilk fidanı dikti.

(Bitti)

Millet Bahçeleri, Ankara, Akyurt, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Kurum 'Millet Bahçeleri İlk Fidanıyla Buluşuyor' programında konuştu: (2) - Son Dakika


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