Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum millet bahçelerini inceledi
Son Dakika Güncel Bakan Kurum millet bahçelerini inceledi

Bakan Kurum millet bahçelerini inceledi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski stadyumun yerine yapılan millet bahçesi ile Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ne yapılacak millet bahçelerini yerinde inceledi.

Bakan Kurum millet bahçelerini inceledi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski stadyumun yerine yapılan millet bahçesi ile Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ne yapılacak millet bahçelerini yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İl değerlendirme toplantısının ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret eden Kurum, ardından eski stadyumun yerine yapılan millet bahçesini inceledi. Yetkililerden bilgi alan Kurum, ardından Soğanlı Mahallesi'ndeki 110 dönüm alana yapılacak millet bahçesini gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan bilgi alan Kurum, tamamlandığında bölgeye ve Bursalılara hitap edecek yer olacağını söyledi. Bursa'da 3 tane millet bahçesi olacağını vurgulayan Kurum, "Bulunduğumuz alanda gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız 7 gün 24 saat vakit geçirecek. Kıraathanemizde gençlerimiz ücretsiz etkinliklerden yararlanacak. Bu alanın yanında Soğanlı'da TOKİ eliyle 500 konut yapacağız. Geriye kalan binaları da dönüştüreceğiz. Hemen yanında Botanik Parkımız var. Botanik Parkımız'da da korunan alanların miktarını arttırdık. İçerisindeki yerleşim alanlarının dışında hiçbir değişiklik yapmadık" dedi.

(Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker/İHA)

Murat Kurum, Osmangazi, AK Parti, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'li vekilden tepki çeken yumurtalı asgari ücret hesabı
İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi 30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 01:54:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum millet bahçelerini inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]